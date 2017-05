Grève des routiers, les stations services bientôt à sec ! [1/3 des stations en rupture en Ile de France]

@Yaurrick

d’accord, dans ce cas le peuple n’a qu’a se taire, plus de CSG, la ferme, plus de TVA, ta g......, moins de salaire, écrase, moins de santé, moins d’école, mais plus de prison, falalit pas voter pour nous,

dans le cas des cotisations, au contraire c’est du salaire en plus, du salaire qu’on touchera plus tard ou en cas de besoin, avant quand on était malade, on n’avait rien, voire dans les mines on était viré de son logement, je le dis, sans les prises en otage on en serait encore à germinal, mais bon, bavez sur les syndicats, vous prenez quand même ce qu’ils ont obtenus

article 35 de la DDH de 1793 (ils l’ont vite fait disparaitre)

« quand le gouvernement viole le droit des peuples, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs »