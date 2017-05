Une majorité aux élections législatives pour les travailleurs est à portée de vote

Dans une analyse chiffrée très précise des résultats des élections présidentielles pour les 577 circonscriptions des législatives, la rédaction d'Initiative Communiste dresse un bilan factuelle de la situation. Une situation très ouverte qui pourrait en fonction de la mobilisation permettre aux électeurs de Jean Luc Mélenchon de construire une majorité législative et de barrer la route à un président Macron qui en dépit de l'opposition de 70% des français veut poursuivre l'oeuvre destructrice de F Hollande en dynamitant les droits des travailleurs et leurs salaires à coup d'ordonance après avoir utilisé de façon systèmatique le 49.3 au sein du gouvernement Valls ;

Le troisième tour électoral est lancé avec la campagne des législatives pour l’élection des 577 députés à l’Assemblée Nationale. Dès le lendemain du premier tour, avec le résultat spectaculaire de Jean Luc Mélenchon, www.initiative-communiste.fr alertait ses lecteurs : une opportunité est ouverte aux législatives. Une majorité aux élections législative pour les travailleurs est à portée de vote. La preuve par les chiffres.

La projection proportionnelle des résultats du premier tour de la présidentielle donnerait 113 députés aux électeurs de Mélenchon. Cependant, les règles antidémocratique de la Ve République ne sont pas aussi simples.

Loin des polémiques stériles, à la rédaction d’Initiative Communiste, on vous expose les détails de l’équation posée aux citoyens et militants politiques. Une équation qui si elle est résolue avec sérieux et responsabilité pourrait bien bloquer la volonté de Macron UE MEDEF de pouvoir détruire par ordonnance sans même un vote de l’Assemblée le code du travail durant l’été. Car là est l’un des premiers enjeux des législatives. Et pour qu’elle soit la plus claire à chacun, on a travaillé pour vous fournir les plus belles cartes et graphiques, que vous ne trouverez nul part ailleurs.

Des résultats de premier tour de la présidentielle qui pourraient permettre au travailleurs d’obtenir une majorité.

Élections législatives : les règles du scrutin Les législatives c’est un scrutin uninominal majoritaire à deux tours : au premier tour de scrutin, un candidat doit pour être élu recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés représentant au moins 25 % des électeurs inscrits. Si aucun candidat n’est élu, un second tour a lieu et il est organisé comme suit ː se présentent les candidats ayant obtenu un nombre de suffrages égal à au moins 12,5 % des électeurs inscrits s’il y a plusieurs de tels candidats. Contrairement aux présidentielles, des triangulaires voirent des quadrangulaires sont donc possible. Sinon, si un seul candidat ou aucun candidat ne remplit cette condition, se présentent les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour.

En prenant la répartition du vote Mélenchon sur les 566 circonscriptions des élections législatives (hors 11 circonscriptions des français de l’étranger), il apparait que le nombre d’électeurs dépasse les 12,5% des inscrits dans 451 circonscriptions. Ce qui signifie qu’il sera possible d’atteindre le second tour dans près de 80% des circonscriptions.

Le PS lui doit craindre une vraie déroute aux législatives. Le vote PS (Hamon) ne dépasse les 12,5% des inscrits que dans une seule circonscription. Les LR peuvent eux espérer se maintenir dans 421 circonscriptions, le FN dans 405. Seul Macron fait mieux que Mélenchon avec un vote dépassant les 12,5% dans 520 circonscriptions. En clair cela signifie que le vote Mélenchon peut contester la majorité au vote Macron aux législatives.

Par ailleurs si les électeurs de gauche qui ont voté Hamon en pure perte au premier tour de la présidentielle se rallier aux électeurs de Mélenchon alors le maintien pourrait être assurés dans 98% des circonscriptions.

Le vote Mélenchon a dépassé les 25% dans 74 circonscriptions, une barre franchie dans respectivement 218, 90 et 199 circonscriptions pour Macron, Fillon et Le Pen. Augmenté des scores de Hamon cette barre serait franchie par le vote Mélenchon dans 430 circonscriptions, contre 312 dans le même cas pour Macron. Ce qui démontre qu’une majorité populaire et antifasciste est possible à l’assemblée nationale et que le meilleur bulletin pour battre le FN est barrer la route à Macron, ce sera le bulletin de vote de rassemblement des électeurs de Mélenchon.

Par ailleurs, l’analyse des résultats des 566 circonscriptions permet de constater que parmi les 451 circonscriptions où les électeurs de Mélenchon sont suffisamment nombreux pour envoyer un candidat au second tour de la législative dans 443 de ces circonscriptions les électeurs de Mélenchon et de Hamon sont plus nombreux que les électeurs de Macron ou de Fillon ou de Le Pen. Que les candidats des électeurs de Mélenchon l’emportent dans ne serait ce que la moitié de ces cas, et il y aurait 221 députés élus !

Sur la base des résultats du premier tour des présidentielles, il y aurait

86 duels

222 triangulaires

238 quadrangulaires

Ce qui signifie que les législatives sont très ouvertes.

Les électeurs de Mélenchon sont en capacité d’envoyer un candidat au second tour dans :

58 de ces 86 duels

152 de ces 222 triangulaires

238 de ces quadrangulaires

Si ce candidat des électeurs de Mélenchon gagne dans la moitié de ces 86 duels, dans un tiers des cas de ces 222 triangulaires et dans un quart de ces 238 quadrangulaires, cela signifie que les électeurs de Mélenchon pourrait obtenir : 42 + 74 +59 = 176 députés.

Empêcher Macron de liquider par la force, à coup d’ordonnance, de 49.3 et de matraques les droits des travailleurs, c’est possible. L’heure doit donc être à la mobilisation.

