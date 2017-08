Barcelone et Cambrils : no tinc por

« Sans vouloir vexer personne (…), disons que le musulman cultive plus volontiers la pastèque ou les dattes que le sens de l’autodérision. (…) Au fur et à mesure que tu progresses sur l’échelle de Richter de la foi, tu te mets (…) à déguiser ta femme en abat-jour ou en fantôme pour bien montrer à tout le monde qu’elle est inférieure à toi. Dans leur recueil d’histoires drôles à pas drôles du tout, les musulmans ne lisent pas tous la même chose. Certains comprennent "combattez les infidèles et tuez-les partout où les vous les rencontrerez" comme l’un des plus beaux textes d’amour de l’histoire, d’autres comme un ordre à exécuter sur-le-champ. (…) [Les musulmans], les plus détendus, devraient attirer l’attention des autres énervés sur les quelques lignes qu’ils n’ont pas lues dans le Coran (un peu comme les trucs écrits en tout petit au dos des contrats d’assurance) et qui disent très précisément : "Celui qui a tué un homme qui lui-même n’a pas tué ou qui n’a pas commis de violence sur Terre est considéré comme s’il avait tué tous les hommes". En d’autres mots, ça signifie qu’avec toutes leurs c@nneries violentes, ils vont aller griller en enfer pour des siècles et des siècles. » (Philippe Geluck, "Peut-on rire des musulmans ? ", éd. Jean-Claude Lattès, 2013).