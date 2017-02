Des sympathisants si sympathiques

Oui. Il y a des gens comme cela. Pas beaucoup. Compte tenu du fait que Vichy etait peuple des elus du front populaire, des rad. Soc et autres socialistes, faut vraiment bien chercher pour trouver leurs petits enfants camoufles par l’arrivisme au sein de la bourgeoisie traditionnelle. Il est vrai que Jospin, fils de vichyste a sa residence secondaire pret de celle du patron du canard sur l’ile de Re, et que la dynastie miterrand se porte pas mal apres avoir bien profite de l’argent public dans sa jeunesse. Comme disait le papa, la,francisque, il ne l’avais pas demande.... Le vrai probleme pour vous est que ces poignes de chretiens pas a la hauteur, et il y en a, allies a ceux qui mettent leur foi en pratique, au monde du travail, aux cadres et aux ouvriers, a ces retraites qui ont trime toute leur vie, et qui par construction, comprennent plus d’ouvrier que le reste de la population, les jeunes, et ben tous cela, cela fait de l’ordre de 60 a 70% des suffrages exprimes a toutes les elections recentes. FN, LR, etc....Des divergences ? Oui ! Au combien. Une convergence ? Certainement. Tout sauf les discours entendus, attendus, creux, insipides, moralisateurs, par lesquels les,gens comme vous tentent de camoufler qu’ils,piquent dans l’argent commun plus qu’a leur tour, au detriment des pauvres en particulier et du pays en general. Cela ne veut pas dire que les racketteurs des gauches ne peuvent pas gagner une ou des elections. A coupmde magouilles, d’alliances contre nature, d’absence de principe. Non. Cela veut juste dire qu’ils ne peuvent pas gouverner. C’est ce qu’a prouve Hollande. Vos mafiosis peuvent au mieux imposer le mariage pour tous et interdire Dieudonne.

En effet, on ne peut plus gouverner un pays moderne contre son peuple. Or, a deux tiers comtre vous et vos idees, vous en etes la.