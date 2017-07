Éradiquer l’antisémitisme

@wesson : L’antisémitisme Européen n’attendait qu’Hitler pour se lâcher, Chirac et Macron l’ont rappelé clairement, le gouvernement Français a envoyé sa police et sa gendarmerie pour aller cueillir les Juifs dans leurs maisons et les livrer aux nazis sans se faire prier !

C’est cela qui est gravissime, et qui si j’en juge à ce que je peux lire ici peut se reproduire demain matin ! Nul besoin de prétextes, juste un vieil antisémitisme latent qui n’a jamais disparu !

Les Juifs et les arabes de Palestine se bouffaient déjà le nez bien avant 1948 et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle les anglais n’arrivant plus à gérer ce territoire ont abandonné leur mandat. Voilà sans doute la cause principale de la résolution de 1948 : puisqu’ils n’arrivent pas à vivre ensemble donnons leur un état à chacun et qu’on en finisse !