FREXIT : La procédure de sortie de l’Union Européenne pour les nuls

Ceci est une analyse complète de l’article 50 du Traité sur l’Union Européenne. Comme dans tous traités, il existe une porte de sortie. Les annotations en italique entre parenthèses sont, d’une part les explications du texte de l’article 50 (Qui a une rédaction volontairement complexe pour les profanes du droit), d’autre part des remarques personnelles avec du bon sens. La sortie unilatérale de la France sans passer par les règles juridiques en vigueur (article 50) amènerait la France dans un état conflictuel avec ses voisins. Ce qui n’est ni tolérable, ni raisonnable et qui nous ferait tomber sous le coup de dommages et intérêts majeurs (Bien supérieurs aux dédommagements qui ressortiraient des négociations ; négociations qui prouvent que nous sommes civilisés et qu'il existe des rapports juridiques : simple rappel pour ceux qui croient que les lois et les traités sont de la confiture...).

En effet quand on ne respecte pas une loi, un traité ou une convention, il y a des sanctions. Le traité est la loi entre les parties (en l’occurrence, une sortie sans l’article 50 du TUE nous amènerait devant la Cour de Justice des Communauté Européennes, et il ne serait plus question de négocier quoi que ce soit, juste à payer la somme prohibitive qui nous serait demandée).

Donc NON ! On ne sort pas d’un traité sans passer par les règles de sorties pré-existantes (Le traité est la matérialisation de la volonté des parties).

Ceux qui vous racontent que l’on peut sortir comme ça, d’un coup de baguette magique avec une cape, ne sont que des menteurs, voire au mieux, des ignorants. (Il convient de rappeler que le droit est là pour fixer nos rapports en société entre individu ou encore entre Etats)

L’article 50 stipule (TUE disponible ici) :

« 1. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union (Donc nous pouvons décider unilatéralement de partir : OUI ! Nous n’avons pas besoin de l’accord des autres États membres pour décider de sortir d’un traité… Le traité est comme un contrat : il n’est que la formalisation de la rencontre de la volonté des différentes parties en présence).

2. L’État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen (Une simple lettre avec accusé de réception de préférence) À la lumière des orientations du Conseil européen, l’Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union. Cet accord est négocié conformément à l’article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. (art 218 paragraphe 3 : En général, le Conseil a le pouvoir d’ouvrir les négociations, d’arrêter les directives de négociation, de signer et de conclure les accords). Il est conclu au nom de l’Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen (nous reviendrons sur le vote à la majorité qualifiée plus tard).

3. Les traités cessent d’être applicables à l’État concerné à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2 (soit deux ans après la notification par lettre), sauf si le Conseil européen, en accord avec l’État membre concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai. (Donc au bout de 2 ans après la notification, le TUE ne sera plus applicable, sauf si le Conseil Européen va à l'encontre à cet article 3 en prorogeant le délai des 2 ans et ce à l’unanimité en plus de l'accord avec l’Etat sortant. Donc la règle est l’automatisme de sortie au bout de 2 ans, sauf si à l’unanimité le Conseil Européen décide d’une prorogation délai, en accord avec l’Etat sortant)

4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l’État membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil européen et du Conseil qui le concernent (le sortant ne participe pas au vote de la délibération, ce qui est logique vu qu’il se sort de l’UE et qu'il n'y sera plus).

La majorité qualifiée se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE disponible ici)

- L'article 238 stipule : A partir du 1 novembre 2014, et sous réserve des dispositions fixées par le protocole sur les dispositions transitoires, dans les cas où, en application des traités, tous les membres du Conseil ne prennent pas part au vote, la majorité qualifiée se définit comme suit :

o a) La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États. Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

o b) par dérogation au point a), lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États)

5. Si l’État qui s’est retiré de l’Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à l’article 49. »

Pour conclure :

Toute sortie sans l’activation de l’article 50 est déraisonnable, voire irréaliste, nous exposant à des dommages et intérêts colossaux de la part de la Cour de Justice des Communautés Européennes (Que nous serrons obligés de payer car le père Noël n’existe pas !).

La sortie du Traité sur l’Union Européenne se fait par notification au Conseil Européen. Le TUE cesse d’être applicable :

Soit quand un accord de sortie est trouvé (avant 2 ans de délai à partir de la notification)

Soit au bout de 2 ans après la notification de sortie au Conseil Européen (délai automatique)

Soit au-delà de 2 ans, si le délai est allongé ( ce qui ne peut se faire qu’à la double condition : Unanimité des états membres de l’UE Accord de l’Etat sortant)

:

L’accord de sortie est lui, voté à la majorité qualifiée (point b de l’article 238 du TFUE) de États membres restant au Conseil Européen, après approbation du Parlement Européen.

____________________________________________________________________________

Voilà ! J’espère avoir été le plus clair possible sur cette procédure de sortie de l'Union. Je ne vous dis pas que la sortie de l'Union Européenne sera une partie de plaisir, mais qu'il est le seul moyen de récupérer la souveraineté nationale que nous avons transférée à Bruxelles. Car en effet, nous n'avons plus la maîtrise de notre législation.

Aucun candidat ne peut changer la législation nationale soumise au droit communautaire, et donc appliquer un programme national (article explicatif), sauf dans des domaines de compétences minables. Car les domaines importants sont contrôlés par le droit communautaire (domaine de compétence du droit communautaire).

Il serait donc judicieux d'arracher la France des griffes l'Union Européenne. Mais pour cela, les français vont devoir mettre de côté leurs divisions idéologiques primaires et s'unir derrière un seul candidat.

Ce qui n'est vraiment pas gagné d'avance...