Impartiale la Justice ? Goodyear, Air France vs Christine Lagarde !

En première instance les 8 syndicalistes de Goodyear ont eux été condamnés à 9 mois de prison ferme, 2 ans avec sursis et des dizaines de milliers d’euros d’amende. Avec inscription à leurs casiers judiciaires. Leurs crimes ? avoir défendu les emplois des 1100 travailleurs de leur usine. Aucun d’entre eux n’a levé la main sur personne. A aucun moment. Et surtout pas sur un gosse de 15 ans ! Un gamin qui avait ensuite été embastillé pendant de longues heures en cellule. Une privation de liberté bien réelle et sérieuse. Rien de comparable avec le fait, pour deux dirigeants supprimant des milliers d’emplois et bradant une usine, de devoir s’en expliquer de vive voix avec les salariés lors de négociations sociales. Rappelons que ces deux personnes n’ont d’ailleurs pas maintenu leur plainte et que c’est le gouvernement qui a choisi de lancer des poursuites.

Les syndicalistes d’Air France ont vu le représentant du gouvernement Valls requérir des peines de prisons avec sursis. Leurs crimes avoir participé à une mobilisation pour stopper un énième plan de milliers de licenciements. Et comment peut-on comparer la déchirure accidentelle d’une chemise avec un coup de poing asséné en pleine face d’un lycéen de 15 ans, tenu par un autre policier ?

Et on ne parle pas ici des condamnations qui tombent à la chaîne sur les syndicalistes. Pour des faits aussi graves, violents et dangereux que des jets de confettis ! Plus d’un milliers de syndicalistes et de manifestants ont déjà été condamnés en raison de leur participation aux manifestations pour le retrait de la Loi Travail.

Dans une justice expéditive, une justice aux ordres, une justice de classe.

Justice de classe : aucune peine pour Lagarde, des mois de prison ferme pour défendre son emploi

Il suffit de comparer les peines infligées dans de vraies affaires de violences, ou des délits commis par des hommes politiques du système, lorsqu’ils sont jugés. Citons quelques affaires de ces dernières années

Concernant des faits de violences graves par de simple citoyens :

une mère battant ses enfants : cinq mois de prison avec sursis (source : la Voix du Nord)

un mari battant sa femme et menaçant sa famille avec un pistolet d’alarme : 8 mois avec sursis (source : Paris Normandie)

une jeune femme ayant écrasé un jeune homme de 27 ans, qui était allongé sur la chaussée : 6 mois avec sursis et 6 mois de suspension de permis (source : Le Courrier du Pays de Retz)

Concernant des policiers

Aucune condamnation ni poursuite pour les 2000 policiers qui ont manifesté illégalement et qui continuent de bafouer les lois de la République. Aucune poursuite pour les policiers convaincus de faux témoignages.

Aucune condamnation à ce jour pour l'assassinat de Rémi Fraisse.

Un policier ayant asséné un violent coup de poing à un lycéen de Bergson lors des manifestations contre la Loi Travail condamné à 8 mois de prison avec sursis sans inscription à son casier et sans suspension !

Un policier stagiaire, qui a causé un accident de la circulation dans un véhicule de service, roulant à une vitesse excessive alors qu’il n’était pas en intervention, tuant un enfant, a été condamné à 12 mois de prison avec sursis. Malgré cette faute il a été titularisé n’écopant que d’un blâme.

Un officier de Police du commissariat de Pau a été condamné à 2 mois fermes pour avoir battu sa femme étrangement le tribunal a reconnu comme circonstance atténuante son alcoolisme ! (source : France Bleu).

Policier ayant tabassé un jeune le 11 mars 2012 : 6 mois de prison ferme et 8 mois de suspension (source : Normandie actu).

et si l’on regarde du côté des politiciens du système capitaliste ?

Claude Guéant 2 ans avec sursis, jugé coupable de « complicité de détournement de fonds publics et recel ».

Jean Tiberi, dans l’affaire des faux électeurs, 10 mois avec sursis, amende de 10 000 euros et 3 ans d’inéligibilité. Xavière Tiberi 9 mois avec sursis et 5 000 euros d’amende, 2 ans de privation des droits de vote.

Alain Juppé, abus de confiance, recel d’abus de biens sociaux, et prise illégale d’intérêt dans l’affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris : 14 mois de prison avec sursis.

Christine Lagarde, reconnue coupable de négligence par la cour de justice de la république dans l’affaire de l’arbitrage privé et du demi milliard d’euros donnés à Bernard Tapie, n’a reçu aucune peine. Cette même cour de justice avait également dispensé de peine le secrétaire d’état à la Santé Edmond Hervé dans l’affaire du sang contaminé.

GA pour www.initiative-communiste.fr

source : http://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/impartiale-justice-goodyear-air-france-vs-christine-lagarde/