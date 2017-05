J’ai voté blanc et je l’assume !

La pauvreté remplit plus les bistrots que les musées ! Les entretiens du Professeur VaZlin’. Le 8 Mai 2017 N° 257 vazlin@laposte.net

Depuis deux ou trois décennies, à chaque élection, c’est : « votez pour moi, sinon c’est le FN ! »

Résultat : 5 ans après, plus de pauvres qu’avant !

L’élection suivante : FN en progression : « il faut faire barrage au FN ! votez pour moi ! »

Résultat : 5 ans après encore et encore plus de pauvres ! et « il faut faire barrage » à encore plus de FN

5 ans après, rebelote ; même topo ! He ho, ça va s’arrêter quand ?

Vous voulez des chiffres ?

-Entre 2008 et 2012, en seulement 4 ans,

-Entre 2004 et 2010 : nombre de pauvres en plus : 1 million ([ii])

-Score du FN : entre 2002 et 2012 : voix en plus : 1 million ([iii])

Moi je n’ai pas besoin d’un institut de sondage pour y voir une certaine corrélation ! je dirai même une corrélation directe car le désespoir ne rend pas sensible à la raison mais à la colère !

Aujourd’hui 2017, nous élisons l’archétype de tout ce que nous reprochons à l’Europe : son libéralisme sans trippes !

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, quel sera le résultat dans 5 ans ? Encore plus de riches triomphants ! Et les pauvres ? va-t-on leur demander « de faire barrage au FN » ?

Non, après belote et rebelote, ce sera le vrai dix de der pour le FN qui ramassera la mise auprès d’un peuple encore plus pauvre et plus abêti !

Ainsi, rendez-vous dans 5 ans, avec quelques centaines de milliers de pauvres en plus, et Marine Présidente !

Sauf s’il se passe quelque chose avant. Déjà aux législatives, ne plus donner à un seul parti la majorité absolue ! Si Marine avait été élue ce coup-ci, elle n’aurait pas de majorité à la chambre ! Dans 5 ans, qu’en sera-t-il ?