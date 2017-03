La nouvelle pantalonnade du Châtelain

La vérité est tailleur.

Des coupes sombres ? J’aurais dit plus : des coupes claires (c’est pire).

Ce qui est en tous cas de plus en plus clair, c’est que l’homme à la mine sombre nous dissimule trop de choses et que l’on ne peut plus lui faire confiance sur le terrain de la vérité. La vérité est ailleurs ? Je ne sais mais en tous cas ici, je dirais pour rester dans le ton de l’article que la vérité est tailleur.