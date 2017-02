La puce à l’oreille

Bonjour,

J’aime bien chercher a me détendre dans ce monde de brut et là comme a ton accoutumée tu m’en sert une bien bonne !

D’un côté l« affaire est donc entendue !

»Le petit peuple a toujours été le dindon de la farce et semble aimer ça« Voila pour la populace , affaire réglée.

De l’autre côté si ce n’est pas encore réglé ,cela le deviendra un jour ou l’autre :

» Quant à nous, les moutons, ils continueront de nous tondre et de nous mener joyeusement en bateau.«

Une raison fort simple car ta bandes de dindons de foires s’arrangent toujours a se taire quand leurs petites affaires fonctionnes bien ! Ils ne sont pas regardant que cela soit gauche ,droite, mes couil... ils s’en tapent le coquillard !

Mais là cela doit dépasser les bornes ,malgré un avenir radieux pour les saltimbanques , qui auront certainement quelques spectacles à vendre,voir l’opportunité d’avoir des places de fou de cours. Oui ! »sale temps les mouches pètes"

Bizarrement ce style d’info n’aurait pas du être là, pour une raison simple dès le début ,ils devaient y avoir certainement beaucoup de monde au courant, je parle du début dès les premiers bulletins de paies.Et il ni avait pas besoin d’être dans le saint des saints.

Il y a une question d’ailleurs qui auraient du être posée ,allait -elle chercher son bulletin de paie ou était-il posté directement chez elle,ah ! a ah !! je rigole de la connerie générale,bon jaune ,mais avec toutes ces années de perdu et non rattrapables, je le peux bien ,même si je le déplore profondément.



Allez ! allez a qui le tour ,les places sont gratuites !

La seule morale a avoir n’est autre que le petit peuple se réveille et qu’il fasse bon ordre.Et là il n’y aura pas a chômer ,car il faudra descendre bien en dessous de la strate politique et allez chercher ceux qui nous vendent pour le prix de leur confort.Cela ont de la voie,Mais ils diront en cœur que c’est pour le bien général.J’attends le quidam qui leur conviendra ?

Bon article ,bien développée ,révolutionnaire non ! pas franchement ,Si un Pierre Desproges se foutait bien de nos gueule au moins c’était assez clair , un humour pas toujours apprécié,mais aujourd’hui cela ne rigole plus du tout, Monsieur ça compte ! J’espère que ce petit peuple de dindon de la farce ne se transforme pas en en petit peuple comme farce du dindon.cestpasgrave ! je rigole ,je rigole !