Le gouffre de nos divergences

Bonjour,

Euh ! « Bonjour,Monsieur Nabum » ,mes plus humbles excuses !

Franchement c’est ton meilleur article que j’ai lu depuis fort longtemps (je veux dire derrière la grande masse de tes publications) Malgré tes effort de neutralité ,tu ne peux cacher tes sentiments qui sont dominants ,nul besoin d’être un esthète pour le percevoir d’ailleurs ,mais bon dans ce monde farfelu ? « hein ! »qui est capable de le faire ?(lecteurs,commentateurs)

Oui nous sommes arrivé a l’apogée des conneries humaines.Ce qui est a craindre et que je proclame depuis longtemps .A ce jeu de dupe ,il n’y aura pas de gagnant.Pour l’instant ce qu’il faut retenir sur les actes des humains en présences n’a qu’une réponse . Et elle n’est franchement pas terrible et elle est pour moi , cela « Gagner du temps ,pour conserver son confort de vie » Cela n’est que cela !

Tout le monde peux gueuler bien sur ,cela fait partie du jeu ,mais aucun effet concret. Les perdants sont mes petits enfants ,mais aussi tous les autres petits enfants toutes conditions confondu.C’est triste ? non horrible a mes mes yeux ,j’en arrive a mépriser tout le monde y compris ma famille. Cenestpasgrave ! terme pourri que je remet toujours en point final, car pour ma part je n’ai jamais dévié de ma ligne de conduite, Peu de gens, famille comprise savent ce qu’est un but de vie et comment même contre vent et marée s’y tenir. Peu importe d’être seul contre toute la planète si elle se trompe.Voir être ou devenir victime de folie ou de répression ,n’est absolument pas grave une fois de plus. Ton article dépare des autres bien que ton but est toujours le même (cela se sent bien ,dans les attaques en douceur que tu fais, innocent tu ne l’est pas,mais tu dois être pris entre intérêt et conscience mon garçon !) C’est toutefois un très bon article que je ou je vais pour une fois étoilée,il faut bien jouer a leur jeu de c.. Ce que je retiens de tout cela c’est que doucement cela rentre par la petite porte que les victimes sont les hommes ici comme partout ailleurs et que l’accélération et la régularité dans l’ordre de ces évènements commence a inquiéter et demande des réponses.Mais les réponses actuelles ne répondent à rien et surtout amène toutes les mésactions a devenir légitimes ! ,bien évidemment. Il y a encore du travail a faire avant l’irréversible .Il faut se magner et se bouger le cul. En commençant par oublier d’être d’inerte. plus personne ne dialogue .En évitant de parler , de s’engueuler c’est plus facile a vivre j’en conviens.Est-il nécessaire pour autant derrière cela de garder des griefs ,de l’amertume et de la rancune. Mais là malheureusement les mentalités de toutes les générations actuelles devront se faire mal ,pour résoudre ce problème majeur. Et oui ! nous sommes dans une merde profonde. Pour info ,ce n’est pas nouveau les recompositions politiques ,les nouveauté ne sont que des façades et les actes perdures ,et aujourd’hui cela s’amplifie,demain il sera trop tard pour réagir.Je le disais ailleurs il n’y a d’ennemies que les peuples.Et combien même il y aurait des guerres ,pourquoi pas la troisième qui est vendu pour faire trembler les foules. Les pouvoirs sous toutes les formes qui soient « officiel=état, commercial etc » Eux ne craignent rien .C’est nous tous qui sommes les victimes et encore plus fort c’est nous qui nous nous déchirerons et s’entretuerons s’il le fallait.Cherchez l’erreur ?

Bon pour une note plus plaisante ,j’aime bien ton image,elle me rappelle ma petite cave dans la Vienne,mais cette photo n’est certainement pas parlante pour le plus grand nombre.Elle donne une image terrifiante.Merci cela m’arrange bien ,pendant ce temps là, ils iront ailleurs ;loin des cavernes sombres,« eh !eh ! » Je pourrais aller dans ma carré de la Vienne ,que j’ai hâte de rejoindre cet été ,pour me mettre a l’abri de la connerie humaine. Mais cestpasgrave !

Certainement que bientôt je ne viendrais plus sur agoravox,fermerai pour toujours journaux,tv,internet etc ,car en fait c’est nuisible.Et puis il n’y a de liberté que l’idée de ce que l’on croit en faire. Quelque part c’est dommage ,car c’est s’avouer vaincu et c’est bien le but primordial de ceux qui nous pourrissent la vie,mais il faut que je sois pour une fois égoiste et réaliste,je suis devenu un bras cassé,alors que c’est très triste pour moi de voir cette actualité de plus en plus dégradante.Mais c’estoujourspasgrave !