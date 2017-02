Les attaques des systèmes électoraux français et américain

L’internationalisation des manipulations du « Hillary gate » au « Fillon gate »

Pendant plusieurs semaines, le candidat Fillon en position de favori pour l’élection présentielle a été l’objet d’une accumulation de « révélations » de la part de plusieurs médias.

Je ne cherche pas à rentrer dans la réalité ou l’irréalité de ces accusations, mais je regarde simplement le phénomène très particulier d’attaques politiques (justes ou injustes) à la veille d’une consultation électorale dans le but très probable de changer le résultat des urnes. Au delà d’une « moralisation » de la vie politique, on est devant une manœuvre électorale qui porte atteinte au principe des élections.

Il semble d’ailleurs que ces manipulations qui instrumentalisent les médias soient aujourd’hui non seulement en cours de banalisation mais également en voie d’internationalisation avec la mondialisation de l’information.

Aujourd’hui et de plus en plus par le biais de l’Internet et des réseaux sociaux, des pays étrangers tentent d’interférer sur les élections et la vie politique d’un autre pays.



On se souvient des accusations démocrates sur l’influence qu’auraient exercé les services de renseignement russes dans le résultat des élections américaines en piratant des mails du parti démocrate et par leur diffusion publique avant les élections par plusieurs biais. A l’époque wikileaks avaient diffusé ces mails et des médias russes anglophones (Sputnik et RT) avaient relayés les accusations contre Hillary Clinton (1). Les impacts de ces manoeuvres ont été prises très au sérieux par le FBI, la CIA et la NSA qui les a résumées et authentifiées en Janvier 2017 dans un rapport résumé.(2)

Aujourd’hui, la Russie semble également tenté d’influencer les élections françaises avec la diffusion de rumeurs sur la double vie du candidat Emmanuel Macron. On retrouve les mêmes sites internet officiel russe Sputnik et RT (Russia Today) dont les rumeurs sont relayés par un député républicain.(3)



La banalisation des pratiques électorales manipulatoires

Au-delà de l’internationalisation de tentatives de manipulation de l’opinion, on constate également leur banalisation. Les pratiques politiques manipulatoires utilisant les médias et l’opinion ne sont pas nouvelles. On les retrouve dès la naissance de la 5ème république. On se souvient qu’en 1959 en France, Mitterrand, ancien ministre a été accusé d’avoir commandité son propre attentat pour regagner les faveurs de l’opinion (l’attentat de l’observatoire). Il fut d'abord salué comme une victime, mais quelques jours plus tard, dans les journaux de l'époque, l’instigateur de l’attentat (un ancien député poujadiste) déclarait que Mitterand lui-même en avait été le commanditaire. Mitterrand après avoir affirmé ne pas connaitre cet homme, fini par avouer l’avoir rencontré. Son immunité parlementaire fut levée, mais les faits étaient troubles, l’auteur de l’attentat changea a plusieurs reprises de versions, nous ne saurons probablement jamais la vérité. Cependant Mitterrand revint au premier plan.

On ne peut qu’être frappé par la banalisation des pratiques de manipulation dans les processus électoraux français et américains. Il est désormais classique de « sortir » de prétendues révélations au moment le plus stratégique pour ternir les réputations et influer sur le résultat d’un scrutin. Les techniques pour influencer les résultats d'une élection sont multiples et dans celles qui en ont été le tournant, on se souvient du recomptage des votes dans l'état de Floride en 2000 qui fera basculer l’élection présidentielle américaine entre Georges W. Bush et Al Gore. A cette époque, Georges Bush avait dans son équipe, Karl Rove considéré comme l’un des spécialistes de ce qu’on appelle les « push polls », les faux sondages sur de très vastes populations et qui n’ont pour seul but que de distiller aux personnes interrogées de fausses informations.(4)

Concernant le « Fillon gate », je ne suis pas sur qu’un quelconque homme politique résisterait à un tel maelstrom doublé d’une présentation particulière des faits. Ainsi on aura remarqué que la communication des sommes versées à son épouse sera présentée cumulée en salaire brut sur une période de plusieurs années. Remis en salaires nets mensuels, les sommes n’auraient pas été aussi « communicantes » et choquantes … Sur 20 ans en salaire brut, un smicard touche la petite fortune de… 355 000 Euro.



Au-delà, c'est notre système électoral qui en sort affaibli

Que ce soit aux USA ou en France nous sommes face à des attaques de personnes en situation électorale à des dates très proches d’un scrutin et en position de favori (Hillary Clinton, François Fillon, Emmanuel Macron)

Face à ces candidats, on crée opportunément une polémique ou une rumeur, on instrumentalise les médias ou les sondages et qu’importe si les attaques ou les rumeurs se dégonflent, les impacts seront suffisants au moment de l’échéance électorale.

Hillary Clinton en a été victime, Fillon en a été victime et aujourd’hui Macron semble l’objet de nouvelles attaques. L’impact final de ces manœuvres est très difficile à évaluer. Il est très difficile de chiffrer les incidences d’une baisse d’image en terme de comportement électoral.

Cependant, au-delà des attaques personnelles, le plus grave dans la répétition de ces procédés, qu’ils soient français ou russes et qu’ils se situent aux USA ou en France, est qu’ils sapent les principes électoraux de la démocratie.

Quelles qu’en soient les victimes, c’est le système électoral et démocratique qui au final en ressort affaibli. Ce sont toujours les déçus du système qui seront les plus sensibles à ces manoeuvres et ce sont souvent les populismes qui en profitent.

Derrière ces attaques, c’est notre système politique qui est touché et en France ces campagnes ne serviront objectivement que le FN et sa critique des institutions politiques.

L’analyse des pratiques politiques manipulatoires qui attente à notre système électoral reste à faire.

Qui doit-on accuser ? Les médias qui s’en repaissent ? Les instigateurs opportunément masqués derrière les médias ou les sondages ? La corruption de plus en plus présente ?

Pour moi cet épisode de la campagne met surtout en exergue les attaques volontaires ou pas de notre système électoral démocratique.