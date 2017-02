Il existe en France des milliers et milliers d’associations ne disposant d’aucun moyen humain ( salarié) permanent et ne reposant que sur le bénévolat.

Ces associations de proximité, maintiennent et développent du lien social et ne demandent à la commune de résidence que des lieux pour y mener leurs activités.

Parfois elles sollicitent une subvention mais l’essentiel de leurs ressources provient des cotisations de leurs membres.

Certaines appartiennent à un réseau ou à une fédération, c’est le cas des amicales laïques qui existent dans de très nombreuses localités, des foyers ruraux ou des clubs Léo Lagrange….

Dans ma commune, à Vaux-le-Pénil, une association : LSR (Loisirs et Solidarité des Retraités et préretraités ) se donne comme objectifs de développer la convivialité, de rompre les solitudes et de proposer des activités accessibles récréatives.

Cette association est l’une des plus dynamiques de la commune et regroupe plus de 250 adhérents.

L’adhésion modique donne accès aux activités comme l’après-midi tarot (le jeu de cartes !) qui réunit chaque semaine plus de 60 personnes de tous les âges : du jeune pré-retraité au nonagénaire.

LSR a une longue histoire

Ce sont des retraités de la CGT qui, à la fin des années 70 (du siècle dernier) aimaient se retrouver pour parler du bon temps et pour se taper une belotte…..

Peu à peu est germée l’idée, comme me l’a raconté un des cadres de LSR Vaux, de construire une association, puis une fédération.

Les actions proposées se sont diversifiées, elles vont de l’après-midi récréatif, au séjour de vacances accessibles…..

LA SOLIDARITE EST AU CŒUR DU PROJET DE LSR.

Les associations LSR se sont créées en 1981 et continuent à se développer.

Si la fédération LSR est domiciliée au siège de la CGT à Montreuil, elle est indépendante, voici d’ailleurs son but :

« LSR est une association loi 1901, à but non lucratif, qui se fixe comme objectif de répondre aux besoins de loisirs des retraités, pré-retraités, et toutes personnes en âge de la retraite.

LSR œuvre dans ce but pour permettre aux retraités de réaliser leurs aspirations de loisirs, rencontres, voyages, activités culturelles, physique et sportives…

Pour cela LSR s’inscrit pleinement dans la vie associative locale contribuant ainsi au renforcement de liens sociaux dans un esprit d’enrichissement mutuel et solidaire. »

On trouve des personnes de toutes origines et de toutes opinions : on peut y coir se côtoyer l’ancien militant postier CGT et un retraité qui vote à droite….

C’est une association qui veut ouvrir ses portes à quiconque.

Comme le montre l’image jointe à cet article, LSR s’inscrit dans le lien intergénérationnel, c’est ainsi que l’association mène dans des localités des actions éducatives en direction des jeunes comme celle qui consiste à enseigner tel jeu à un jeune public…..

Interrogez les adhérents qu’ils soient nouveaux ou anciens :

On s’y trouve bien et en plus l’association permet à celles et à ceux qui sont seul(e)s de trouver un espace de rencontres et de loisirs.

Jean-François Chalot