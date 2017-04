Parions sur les élections ! les prédictions de NostraVazelinus

Je ne sais pas pour qui les Français vont voter, mais pour la majorité des politiques, c’est sûr, les Français auront mal voté ! Les entretiens du Professeur VaZlin’. vazlin@laposte.net Le 07 Avril 2017 N° 256

Que c’est beau, en cette veille d’élection, de voir nos politiques, nos ministres, nos députés, nos sénateurs, s’affairer, s’agiter, se démener, tourbillonner, lâcher un tel, soutenir celui-là, revenir au précédent, etc..etc.. dans un seul but : « où est la soupe ?! où est la soupe ?! »

Nous assistons à une sorte de vivier géant, où des bancs de poissons voraces se ruent en masse dès qu’un éleveur se présente avec le seau qui contient peut-être l’aliment convoité. C’est une mouvance incessante, ondulante, une marée montante ou descendante, au fur et à mesure que les couvercles des sondages laissent échapper des effluves de soupe.

Remarquez, il y a des progrès : Avant c’était : « où est la BONNE soupe ». Même Valls pleure haut et fort à la porte de Macron pour qu’il lui donne la becquée !

Mais voilà, la tendance est « dégage » et à les voir se débattre comme des diablotins dans l’eau bénite, ils doivent subodorer que ça sent le roussi ! :

- Marine le Pen, « foutez le camp, corrompus, voleurs, traitres »

- Mélenchon : « foutez le camp ! à bas la « monarchie » républicaine ! il faut un autre programme socio-économique » ([i])

- Macron : « je ne suis pas une maison d’hôtes ».

Ces élus (consacrés élites par eux-mêmes), mettez-vous à leur place ! Qu’on veuille les foutre à la porte, ils ne peuvent y croire ! « Mais comment allez-vous faire sans nous ? il n’y a pas de plan B ! il n’y a que nous qui sommes des pros etc.. » Comme ils ne vivent pas d’espoir et qu’ils veulent du sûr, il est urgent de tonitruer haut et fort qu’ils sont à vendre, qu’ils sont prêts à cirer les bottes, mais lesquelles ? qui va gagner ? qui va les allaiter ? « où est la soupe ?! où est la soupe ?! »

Ah, ce n’est pas simple pour l’élu qui cherche le chemin de la cantine : S’il mise sur Macron, il faut faire la peau de Fillion et de Hamon car leurs électorats, plus malléables que ceux de Marine ou Mélenchon, sont susceptibles de les rejoindre.

Mais le programme « piège à mouches » de Macron, -censé attirer tout, à gauche comme à droite-, va-t-il séduire ? Hein !? Les électeurs que l’on va détourner de Fillion et de Hamon ne vont-ils pas renforcer Marine ou Mélenchon ?

Donc, il faut aussi taper sur ces deux-là !

Oh là là, que c’est compliqué ..

Aussi, pour calmer les angoisses de nos élus, examinons les différents « grands » candidats et essayons d’y voir plus clair.

* Pour Marine, qui jette les politiques aux orties, que ceux-ci la détestent est une motivation puissante pour voter pour elle. « Ah ! ah ! ils ont peur ces corrompus ! Grâce à Marine, on va les vider ! » Passé cette satisfaction, comprendre son programme est secondaire, d’où l’inconsistance de celui-ci. Pas grave ! Quant à sa mise en examen, la casserole de Marine comparée au plat à paella que traine Fillion, c’est de la rigolade !

* Macron le super libéral (c’est-à-dire qui ne va pas changer grand-chose) La nouveauté passée, il parait de plus en plus ne pas avoir l’envergure des « anciens ».

Du coup, la bulle Macron, pour moi, grand Professeur NostraVazelinus, devrait se dégonfler au fur et à mesure que l’on approche des élections.

En outre, pour quelqu’un qui se présente comme un visage « nouveau », voir tous les anciens taper à sa porte, c’est pas le top. Il n’est pas dit que le chant d’amour d’un Valls, aux yeux de l’opinion, ne soit pas le baiser de la mort.

* Mais pour le moment, Macron, ça ne fait pas les affaires de Fillon ; et ceux qui étaient hier avec ce dernier se tâtent aujourd’hui. Quant à sa mise en examen, bah ! La fraude est banalisée parmi les politiques ! D’autant que pour certains, Fillon présente un grand avantage : miser sur un fraudeur, c’est pas lui qui va demander des comptes aux autres affamés. Tranquillité assurée pour cumuler comme avant, en famille et faire ses propres affaires.

* Mélenchon ! Ah ! Mélenchon. Son programme, bousculant tous ceux des autres, n’est pas évident à faire comprendre et accepter. On peut y croire ou non, mais aujourd’hui le libéralisme pur et dur fait de plus en plus peur ! l’Europe sans frein appuie sur le champignon d’une mise en concurrence des peuples. Est-ce le bon moyen pour préserver la paix ? Continuer ainsi, c’est sûr être perdant ! alors pourquoi ne pas essayer quelque chose de nouveau, pourquoi pas Mélenchon ?

Bref, je vois un Hamon mort : laminé entre l’hostilité des nouveaux « sociaux-démocrates » du PS et Mélenchon..

Macron qui va se dégonfler peut-être brutalement, ce qui va profiter à qui ? très peu à Mélenchon, un peu à Marine, beaucoup à Fillion.

Donc rien n’est joué et le professeur NostraVazelinus ne vous a pas servi à grand-chose.

Mais si cela se passe ainsi, quand les divers transfuges verront qu’ils ont choisi le mauvais cheval, alors, on va rigoler !

Ça va être pathétique et saignant. Et surtout, suivez bien leurs futurs débats car entre leur langue de bois et leurs tartuferies, nous allons avoir droit à du grand art !