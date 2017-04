Quel est le premier parti de France des présidentielles de 2017 ?

S'il vous arrive de penser parfois que notre démocratie est malade et si vous n'avez pas la connaissance et la mise en perspective des chiffres du 23/04/2017, date du premier tour des présidentielles 2017, il est bien difficile de graduer et de rendre évident ce que nous ressentons confusément. Peu importe les convictions politiques de chacun ou leur absence, peu importe notre conscience citoyenne ou son absence, notre société française ne va pas que mal économiquement, socialement et écologiquement, elle est aussi attente d'une infection grandissante, et inexorable au fur et à mesure des échéances électorales.

Regardez et lisez bien attentivement le tableau ci-dessous. Tous ces chiffres sont officiels et sourcés, et même s'il y a encore quelques inconnus comme les mal-inscrits (voir les articles en références), ils sont sans appel.

Depuis 2011, sont mis en perspective les différents résultats de chaque échéance électorale qui vous rappelle les manquements de notre démocratie :

Les chiffres avancés par la presse et le ministère de l'intérieur portent sur les votes exprimés,

Le "corps électoral" de référence est devenu celui des inscrits sur les listes,

Il n'y a pas de quorum dans nos élections,

Les citoyens ne sont pas inscrits automatiquement sur les listes à leur majorité ou pas encore,

Les transferts lors des déménagements ne sont pas automatiquement fait par l'administration,

Le vote blanc blanc n'est toujours pas pris en compte,

On ne parle jamais du VRAI corps électoral, celui de l'ensemble de la population de plus de 18 ans en âge de s'inscrire et de voter (ici qualifié de "potentiel"),

On ne pondère jamais avec les déchus de leurs droits électoraux, On "gonfle" donc artificiellement les chiffres afin d'essayer de masquer l'ampleur de la problématique.

Le BANNI (Blanc, Abstention, Nul et Non-Inscrit) est bien le premier parti de France, très loin devant les premiers candidats : deux fois plus de voix en moyenne.

Même si une élection n'est jamais gagnée, le "front républicain" fera certainement barrage et M. Emmanuel Macron sera donc Président de notre république avec 16,61 % des voix !

Sans commentaire...

