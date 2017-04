Scandale 2017 : Onze candidats, deux programmes et un foutage de gueule général envers les électeurs !

Cet article vise à la compréhension du problème entre l'union européenne et la législation française. Il faut bien avouer que l’on est souvent désarmé devant la compréhension de cette construction juridique qui fonde les rapports entre les états membres. Un petit éclaircissement s'avère donc nécessaire.

Constat de la situation de la France dans l’union européenne :

Nous sommes soumis à l'union européenne. Tellement emprisonnés que nous avons l'obligation de suivre des directives venues de Bruxelles et de les transposer en droit interne (C’est-à-dire, de retranscrire les règles voulues par l'union européenne dans nos différents Code français par le biais de lois nationales). (fiche assemblée nationale / transposition des directives / février 2007)

Certains compatriotes n'ont pas l'air de bien saisir : la législation française a été confisquée par Bruxelles. (Par exemple, la loi "Travail", passée par Emmanuel Macron, n'est qu'une partie de la transposition de la directive services dite Bolkestein).(Et le domaine de compétence de Bruxelles est très vaste)

En restant dans l'union européenne, nous sommes condamnés à devoir transposer ces directives et donc à ne plus maîtriser nos lois, quoi que nous fassions (Ceci est un fait, ceci est une réalité et non pas une fantaisie sortie de mon esprit).

Il n'y a donc pas beaucoup de choix...

Pourquoi n’y a-t-il que deux programmes dans cette présidentielle ?

C'est assez simple, il n'y a que deux solutions (soit nous avons la maîtrise de nos lois nationales, soit une entité supra-étatique nous impose ces lois) :

Rester dans l'union européenne c’est : Rester soumis à la législation de l'union européenne Rester soumis à Washington en étant lié à l'OTAN (art 42.2 du TUE) Renégocier un jour… - Quand ? - Mystère ! Dormez braves gens ! on s’occupe de tout !



Sortir de l'union européenne c’est : Récupérer notre souveraineté législative Récupérer notre souveraineté militaire Agir pour une fois en politique ! Récupérer la voix que l’on nous a volé le 29 mai 2005



En restant soumis à la législation de l’union européenne, les programmes des dix candidats européistes sont tout simplement irréalisables car ils ne peuvent modifier la législation française puisque sa législation ne reste que la transposition de directive de Bruxelles et rien d’autres. (Et croyez-moi, j’aimerais vous dire le contraire, que ces dix candidats proposent des programmes possibles et réalistes…Que nous sommes dans une belle démocratie…Qu’il n’y a pas de problème…Mais c'est faux !)

Nous avons dix candidats qui ont dix programmes différents, mais qui sont juridiquement inapplicables. Donc il y a un programme commun pour dix candidats : celui de l’inapplicabilité !

En effet comment fera le futur Président de la République pour appliquer son programme si celui-ci contient des propositions allant à l’encontre des directives de Bruxelles ? (Déjà un président qui applique son programme… un politicien qui tient se promesse… on va déjà loin… hein ?)

Eh bien il ne pourra pas ! (Ou alors la France s’exposera à des sanctions économiques majeures de la part de l’union européenne et donc il ne passera pas son programme).

Et quand il sera devant le fait accompli, il n’y aura plus qu’une seule et unique solution pour récupérer la souveraineté nationale : Sortir de l’union européenne pour avoir la possibilité d’appliquer de manière nationale, les programmes politiques nationaux pour lesquels nous votons indirectement. (Mais qui ne peuvent pas s’appliquer en vertu de la hiérarchie des normes qui veut que les traités ont une valeur supérieure aux lois nationales ; Autrement dit, les lois nationales doivent être conformes aux traités internationaux, dont le Traité sur l’Union Européenne).

Ces programmes présidentiels ne sont pas applicables et sont devenus des pipeaux aux airs mélodieux. Douce mélodie sifflante pour amadouer les crédules de tout bord, qui se pressent pour affirmer la supériorité de leur programme sur celui du voisin (Alors que chaque programme est une vide juridique total puisqu'’il ne peut pas être appliqué car bloqué par le droit de l'union européenne…).

Vous allez me dire :

« - Mais si deux programmes sont inapplicables, ils sont frappés de nullité et ce sont les mêmes ?

- Ben oui… voilà où est toute la supercherie ! Mais beaucoup ne veulent pas comprendre, ne comprennent pas ou font semblant de ne pas comprendre... »

Dix candidats proposent strictement la même chose : La politique de l’Union Européenne ! (Oui… Si on ne sort pas de l’union européenne, on se tape la politique de l’union, quoi qu’il en coûte. Demandez aux grecs !)

Mais alors la politique de l’union européenne, qu’est-ce que c’est ?

Le programme de la France pendant 5 ans en restant dans l’union européenne :

La politique de l’union européenne se retrouve facilement dans les Grandes Orientations de la Politique Economique 2016 concernant la France, document émis par le Conseil Européen (aller à recommandation pages 7)

Les cinq recommandations du Conseil Européen sont les suivantes (traduit en langage non juridico-politique) :

Réduction du déficit en prenant les mesures structurelles ( suppression de poste dans la fonction publique ) et en baissant les dépenses des collectivités locales.

) et en baissant les dépenses des collectivités locales. Veiller à ce que les réductions du coût du travail soient pérennisées ( réussir à garder en place des salaires bas ). Reformer le droit du travail pour inciter à embaucher en CDI ( donc faciliter les conditions de licenciement du salarié de l’entreprise, flexibilité oblige)

). Reformer le droit du travail pour inciter à embaucher en CDI ( Réforme du système d’assurance chômage afin de rétablir la viabilité budgétaire et d’encourager d’avantage le retour au travail ( baisse des indemnités chômages en durée et en volume )

) Eliminer les obstacles à l’activité dans le secteur des services en particulier des entreprises et des professions réglementées ( libéralisation forcée ), et approfondir la réforme de la « loi travail » ( les accords d’entreprise priment sur le Code du Travail qu'on va bientôt pouvoir brûler... )

), et approfondir la réforme de la « loi travail » ( ) Baisse du taux de l’impôts sur les sociétés financées en élargissant la base d’imposition sur la consommation de la TVA (le consommateur va payer pour la baisse de l’impôts sur les sociétés). Adopter l’impôts sur le revenu à la source.

Donc austérité, austérité, autérité, austérité et... austérité !

Voilà ! Désormais vous ne pourrez pas dire : « Mais je ne savais pas ! »

Si vous ne voulez pas vous taper la politique de l'union européenne :

Il ne vous reste qu’une chose à faire : un seul candidat propose l’activation immédiate de l’article 50 du traité sur l’union européenne : François Asselineau (je précise au passage que je ne suis ni membre de l'UPR, ni rémunéré par une quelconque entité, ni adepte d'une secte...)

Conclusions

Avoir des idées c’est bien ! Mais si elles ne sont pas applicables, elles ne servent à rien !

Nos acquis sociaux, pour lesquels nos grands-parents se sont battus, sont en train d’être démantelés, les uns après les autres.

Si vous souhaitez voir la France continuer de couler attachée au boulet UE, ne changez rien et dormez braves gens !

Si en revanche, vous caressez l’espoir de laisser des jours meilleurs aux générations futures et moins des ruines : Vous saurez ce qu'il vous reste à faire le 23 avril 2017 !

MERCI DE VOTRE ATTENTION