Tout s’achète et tout se vend

@JL Mozart est mort parce qu il etait un flambeur, et etait un tres mauvais gestionnaire. Ce n’est une critique mais c’est ainsi Par ailleurs il avait des relations avec la franc maconnerie et ecrivit des oeuvres tels la Flute enchantée et la 35 eme symphonie dite Hafner , l ’egise refusa de l enterrer La Franc maconnerie et l’eglise une longue lutte Votre exemple est complètement faux cet artiste a tres bien gagne sa vie. Il vivait comme un Bourgeois et n habitait les maisons crasseuses des faubourgs de Vienne . Wagner a su profiter de l immense richesse de Louis II de Baviere Autre exemple d’artiste . Quant a votre exemple sur l informatique je ne comprends pas votre argument Ma compagne travaillait chez Aulas createur de la CEGID et desormais patron de OL. Ce patron payait ses ingenieurs ses employes en creant de la richesse et en payant ses impôts. Que croyez vous qu il advint s il avait mal paye ses ingenieurs informaticiens Ils se seraient tires . Autre exemple THALES qui est desormais une belle entreprise Votre raisonnement est assez bizarre .