+1,5% d’augmentation du chômage en novembre 2016 par rapport à novembre 2015

Une nouvelle fois, le gouvernement – aidé de ses relais médiatiques tel le Nouvel Obs – claironne sa satisfaction à la publication des chiffres du chômage de novembre 2016. Pourtant loin de la baisse annoncée, les derniers chiffres de 2016 traduisent une nouvelle hausse de 0,5% sur an du nombre de demandeurs d’emplois (inscrits en catégorie A,B et C). Qui plus est le timide arrêt de l’augmentation du nombre de chômeurs inscrits en catégorie cache très mal la violente augmentation de ceux inscrits en catégorie D, la catégorie correspondant notamment aux formations ( + 60 000 inscrits en catégorie D sur un an).

Sur un an, le nombre de chômeurs indemnisé a lui continué d’augmenter (+1,5%) preuve que l’on est très loin d’une inversion de la courbe du chômage, en réalité.

#chômage : 8116 chômeurs de plus chaque mois depuis novembre 2015,

Dans le détail, les chiffres de novembre 2016 comptabilisent comme motif d’inscription à Pole Emploi

13 400 licenciements économiques

38 000 licenciements

203 700 notamment pour rupture conventionnelle (et donc présomption de licenciement économique déguisé)

102 400 pour fin de CDD

27 700 pour fin de mission d’interim

48 100 primo inscriptions

97 400 inscriptions pour reprise d’activité (fin de congés parental par exemple)

Soit un total de 544 800 nouvelles inscriptions en France Métropolitaine à Pôle Emplois de chômeurs dans les catégories A, B ou C (568 900 pour toute la France)

Dans le même temps, il n’y a eu que 109 000 reprise d’emplois déclarés.

L’essentiel des sorties des listes de pole emploi reste du à des radiations (273 400) toujours en forte hausse (+10%) qui représentent 49,1% des sorties. Ainsi qu’à des formations (14,7%) des arrêts de recherche (Retraite, maladie, maternité : 7,2%). En novembre 2016, en France métropolitaine pour 385 200 emplois supprimés, il n’y a eu que 109 000 ouvertures d’emplois. Sans compter les nouveaux entrants sur le marchés du travail, il y a donc 3,5 licenciés pour 1 poste ouvert. Avec les nouveaux entrants, c’est 5 chômeurs pour 1 poste ! De quoi tordre une bonne foi pour toutes les mensonges sur les chômeurs au chômage parce qu’ils ne cherchent pas de travail.Et loin des clichés sur les chômeurs « assistés » il faut également dénoncer la poursuite de la diminution de la proportion des personnes réellement indemnisées alors qu’elles sont indemnisables (-1,5 points sur un an !)

La conséquence de la poursuite des destructions d’emplois, c’est l’augmentation du chômage de longue durée : le nombre de chômeurs inscrits à pôle emplois depuis plus de 3 ans a fait un bond de 3,5% depuis novembre 2015.

Grâce à l’Euro-Austérité, il y a toujours plus de chômeurs en France, près de 9 millions de pauvres désormais. mais comme le constatent ensemble Hollande et le MEDEF, ça va mieux : la France est recordman d’Europe du taux de millionnaires, recordman du monde pour les versements de dividendes. Et oui, c’est pas la crise pour tout le monde, puisque les capitalistes font payer aux travailleurs la crise systémique du Capitalisme !

les vrais chiffres du chômage en novembre 2016 :

voici le nombre de chômeurs inscrits à pôle emplois selon les catégories (en milliers) d’après le ministère du travail (DARES)

A : 3 447 -0,39% ( – 3,4 % sur 1 an ).

B : 727,5 -0,2 % ( + 1,8 % sur 1 an ) travailleurs pauvres moins de 78 heures.

C : 1 301,3 + 3,8% ( + 11,8 % sur 1 an ) travailleurs pauvres de + de 78 heures.

D : 338,3 +4,3% ( + 21,9 % sur 1 an ) stages parking, occupationnels etc.

E : 424,3 +0,4 % ( + 1,7 % sur 1 an ) contrats aidés etc.

TOTAL : 6 574 100 chômeurs ( données corrigées ) soit + 1,5 % sur 1 an. La France est effectivement très loin d’une inversion de la courbe du chômage.

JBC pour www.initiative-communiste.fr

source des chiffres : http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/pi-mensuelle-blolo1216dcmdf.pdf

http://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/15-daugmentation-chomage-novembre-2016-rapport-a-novembre-2015/