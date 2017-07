« Agir sur l’offre » l’idée de génie de Hollande !

Toutes les conneries qu’ils nous ont fait gober … et payer ! (1) Les entretiens du Professeur VaZlin’. vazlin@laposte.net Le 5 Juillet 2017 N° 258

Hollande, (vous vous souvenez qui c’est ?) pour inverser la courbe du chômage a eu l’idée géniale d’« agir sur l’offre ».

Pour les mal-comprenants : « Offre » ça veut pas dire « cadeau »

« Agir sur l’offre » ça veut dire qu’il faut baisser les prix des produits afin d’être compétitif par rapport aux produits de la concurrence étrangère. Pour ce faire Hollande a donné aux grands industriels 41 milliards !

Ça nous coûte 1300 € par foyer fiscal !

Petit bémol : en admettant que ces 41 milliards servent intégralement à diminuer le prix de vente des produits français, comme nous, Français, nous nous sommes appauvris de ces mêmes 41 milliards, on est marron ! Cette baisse, c’était pas pour nous ! Merde !

Deuxième et Gros bémol : être compétitif par rapport aux produits de la concurrence étrangère c’est pour que nos voisins achètent des produits français, moins chers que les leurs.

Donc, chaque foyer fiscal français a fait cadeau de 1300 € à nos voisins européens et étrangers pour qu’ils vivent mieux ! C’est sympa de notre part !

Troisième et Immense bémol :

Cette idée de génie devait créer 1 million d’emplois !

Et non ! Les emplois ne sont pas venus ! Etrange ! Incompréhensible ! Pourtant sur le papier de Hollande, c’était sûr ! certain ! mathématique !

Ce mystère …. par hasard, …. ce ne serait pas, comme le dit la presse économique ([i])([ii]) parce que « Les grands groupes français versent désormais plus de dividendes à leurs actionnaires que les groupes américains. Les actionnaires qui réclament cette générosité se moquent bien de l'investissement et des emplois dans l'Hexagone. »

Re Merde ! Hollande ne le savait pas !

« Ensuite, parce que 75% des sociétés du CAC 40 sont détenues majoritairement par des actionnaires étrangers. 26% des actions sont aux Etats-Unis, 36% dans d'autres pays, pour seulement 38% en France. »

Trois fois Merde !

Devinez où sont partis les 41 milliards ???????

Conseil pour rester optimiste cet été : S’il vous reste un peu d’argent et que vous ne savez pas où partir en vacances, choisissez les îles Caïmans ou tout autre paradis fiscal. Allongé au soleil sur le sable, vous y humerez l’effluve de votre argent !

PS : si Macron nous fait un coup semblable, il faudrait peut-être questionner nos députés s’ils ont bien tout compris, plutôt que tout gober !