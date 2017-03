De la banane et du libre-échange malhonnête et dangereux

Encore merci à Natacha Polony d’avoir révélé cette triste pépite dans sa revue de presse. Parce qu’ils respectent des normes plus strictes que les bananes prétendument Bio de la zone dollar, les producteurs des Antilles avaient prévu une campagne « la banane française, mieux que bio, c’est possible ». Mais dans la France de 2017, cela n’est pas possible. Merci à l’UE et aux traités qu’elle signe.

Le libre-échange du bio plein de dérivés du pétrole

Encore un nouvel exemple des règles calamiteuses et dangereuses négociées par cette détestable commission européenne, avec le soutien d’une majorité de notre classe politique . Non seulement, le libre-échange prôné par Bruxelles peine à protéger les consommateurs ( les normes françaises du bio sont plus strictes que les règles européennes, qui sont elles-mêmes plus strictes que les règles des autres pays ), mais il crée l’opacité en permettant une utilisation injuste de ce label, tout en pénalisant nos producteurs qui se battent avec des règles plus contraignantes que la concurrence. Et pour couronner le tout, quand ils veulent informer les consommateurs, la justice les menace d’une amende !