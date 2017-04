Dette d’État / Dette du bon père de famille

Pour comparer l'État à un bon père de famille, il faut supposer que le père de famille est éternel et que sa famille va continuellement s'agrandir. On montre alors que ce père de famille va continuellement s'endêter pour investir. Il va en permanence augmenter la taille de sa maison. Quand on fait une comparaison de dette, on se rend compte que l'État est très faiblement endetté par rapport à un bon père de famille français actuel. Il est donc complètement irrationnel de paniquer sur la dette. Le fait que l'État Français n'investisse pas même lorsque les prêts sont à taux négaitfs montre à quel point l'idéologie ambiante l'emporte sur la raison (À moins que cela soit la révélation que les élus bossent pour quelques intérêts privés). Pour changer de système, il ne faut pas retomber dans les travers de l'actuel. Il faut éviter que seuls quelques individus corruptibles prennent la décision sans contrepouvoir. Il faut donc un contrepouvoir démocratique.

Cet article est un ensemble de réponses à des questions posées dans le forum de l'article : http://www.agoravox.fr/actualites/economie/article/l-arnaque-de-la-dette-191526#forum4880412.

Il n'est pas nécessaire de lire le premier article pour comprendre celui-ci mais cela peut s'avérer utile. Nous pouvons considérer ici aller un peu plus loin dans la réflexion collective, l'idée est de valoriser nos échanges pour que cela profite à tous.

Je raisonne à mon niveau, et je ne vois pas pourquoi on ne peut pas gérer un état en bon père de famille ?



Pour être complètement honnête, il est possible de faire la comparaison avec le bon père de famille mais cela demande un certain nombre de conditions pour que l’analogie ait un sens.

Déjà il faut imaginer un père de famille éternel (la France n'a pas une espérance de vie de 82 ans), appelons-le François.

François l’éternel va avoir une famille qui va s'agrandir tout le temps.

Rien que pour sa maison, il va avoir besoin d'en construire une plus grande régulièrement. Il va devoir investir tout le temps. Il va donc emprunter (comme tout bon père de famille) pour chaque nouvelle maison. Et comme chaque nouvelle maison sera plus grande, il va emprunter plus que la fois d'avant.

Sa famille est un peu spéciale, le bon père de famille n’est pas le seul à apporter de la richesse, plusieurs nouveaux membres de la famille vont y contribuer (tiens on peut l’appeler François F.). De plus la rémunération de ce bon père de famille va augmenter avec le temps.

Ce bon père de famille, ne va pas faire qu’augmenter la taille de sa maison. Au fur et à mesure des avancées technologiques, il va investir pour améliorer la vie de chacun.

Comme pour le bon père de famille, plus l’État gagne de l’argent plus son taux d’endettement peut être élevé.

Un père de famille ouvrier qui gagne 1 800€ s’endette difficilement à 33 %, il ne lui reste alors que 1 200€ pour vivre alors qu’un père de famille cadre qui gagne 4 500€ peu s’endetter à 50 %, il lui reste 2 250€ pour vivre.

Bref, le bon père de famille éternel qui s’occupe du bien être des siens va augmenter ses emprunts de façon continue au cours du temps.



Une dette égale au PIB ! J’ai peur !

Dans notre exemple du bon père de famille, le PIB est l’argent gagné par toute la famille sur un an. La dette est le total des emprunts.

Prenons un couple actuel de salariés qui s’en sortent pas trop mal et envisagent d’acheter une maison. Ils gagnent 1 800 € et 2 200 € soit 4 000€ mensuels à eux deux. Leur salaire annuel est donc de 48 000€. Ils ont réussi à économiser 20 000€ (c’est rare actuellement). Ils veulent acheter une maison pour leur famille, pas trop loin du travail avec 3 chambres. Mettons que cette maison vaut 200 000€. Leur apport paye les frais de notaires pour faire simple. Il vont s’endetter sur 20 ans avec un taux de 1,6 %, leurs frais d’emprunts s’élèvent à 40 000€.

Ils auront donc à rembourser sur 20 ans 240 000€ tout compris (dette).

Leur salaire annuel est de 48 000€ (PIB).

Leur dette est donc cinq fois plus élevée que leur PIB ! Ce couple est endetté à 500 % ! C’est complètement normal.

Ce qui importe c’est le temps de l’emprunt. Ce couple est endetté pour 20 ans. Donc assez lourdement. Les emprunts de l’État français durent 7 ans, nous sommes faiblement endettés car nos capacités de remboursement sont énormes.

Vous pouvez également comparer l’État français aux multinationales ou très grosses entreprises. Elles sont aussi très lourdement endettées mais peu importe vu la masse d’argent qu’elles font circuler et leur faible chance de faillite.

Il est quand même assez drôle de voir que ce sont les mêmes qui font la comparaison entre État et le bon père de famille et qui vous tiennent le discours du problème d’une dette égale au PIB ! Ou alors ce sont des pères de famille tellement pleins aux as qu’ils sont complètement déconnectés de la réalité (n’est-ce pas François) !

J’essaye de suivre, mais pouvez-vous m’expliquer des taux d’emprunt « négatifs » à quoi servent-ils dans l’objectif de création de monnaie ?

Pour les lecteurs, quand on emprunte à taux négatif, on rembourse moins que ce qu’on a emprunté. On se fait donc payer pour emprunter.

La création de monnaie a lieu à chaque emprunt immédiatement, peu importe que le taux soit négatif ou positif. Une banque (organisme avec une licence bancaire délivrée par l’État, déjà révélateur de copinage), a le droit de prêter de l’argent qu’elle ne possède pas. Mettons que 10 personnes aient déposé dans une banque 10 000 € chacune. La banque a dans ses caisses 100 000€. Un emprunteur vient se voit accorder un prêt de 50 000 €. Il n’y a plus que 50 000 € dans la caisse. Cependant les 10 clients voient toujours 10 000€ sur leur compte alors que l’argent n’est plus dans la caisse, il a été prêté. Ainsi, nous sommes partis d’un moment où 10 personnes avaient en tout 100 000€, à un nouveau système où nos 10 personnes peuvent toujours jouir de leur 100 000€ mais une nouvelle personne jouit de 50 000€. il y a 150 000€ dans le nouveau système, peu importe le taux d’intérêt. Ce système ne marche que parce que les 10 clients ne vont pas tous retirer de la banque leurs sous. S’ils le font, le système s’écroule car l’argent n’y est pas.

Ajoutons quand même que les taux d'emprunts négatifs sont très rares et ont duré très peu de temps.

Si on raisonne un peu, vu que les dettes des États sont garanties par la BCE (vous avez pu voir avec le cas de la Grèce que la BCE a racheté aux banques privées la dette grecque risquée), je ne vois même pas de justification au fait qu'il y ait des intérêts vu que c'est sans risque. Mais passons...

Les établissements financiers sont obligés d'avoir des produits sans risques (côtés AAA), rien de tel que la dette des états pour ça. Ils sont d'ailleurs très friands de la dette française. À partir de là, vu qu'elles en veulent, il y a un jeu d'enchères où des banques finissent à certains moments par nous proposer des taux négatifs. (De très bons articles du figaro existent à ce sujet). Nous ne pouvons pas en profiter au maximum puisque les membres de l'UE (France et Allemagne en tête) ne veulent pas faire de relance économique. C'est évidemment complètement stupide quand les taux sont négatifs et que le continent est en crise. C'est la preuve que l'idéologie gagne face à la raison, ou que les élus des pays européens protègent quelques intérêts privés au détriment des populations.

Si c’est la banque de France qui gère il y aura certainement les mêmes dérives.

Afin de bien comprendre cette question, il est préférable de lire l’article initial ou de savoir comment la France finance ses investissements et réalise sa création de monnaie.

Pour l’instant la création de monnaie est confiée au marché des banques privées. Ce marché n’est pas du tout concurrentiel et c’est juste un réseau de copinage entre élus et financiers qui bossent pour eux-mêmes.

Il est probable qu’il y ait les mêmes dérives si la banque de France n’est pas régie par une force ayant pour objectif l’amélioration du bien-être de tous les citoyens français. S’il s’agit d’un organisme privé soumis à des lobbyistes qui vont lui faire prendre une direction favorable à seulement quelques uns d’entre nous, ça revient au système actuel. S’il s’agit de confier cet organisme à un petit groupe d’élus, c’est la même chose. Puisque le marché concurrentiel n’existe pas et que les individus sont corruptibles, le seule solution envisageable c’est que le peuple décide des orientations à prendre par cet organisme indépendant. La seule manière de corrompre le peuple c’est d’améliorer ses conditions de vie, ça tombe bien c’est ce qu’on vise ! Finalement la seule réponse aux problèmes collectifs (économiques ou autres) c’est la démocratie au sens premier du terme (rien à voir avec une élection de 5 ans d’individus intouchables).