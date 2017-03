Différents conseils pour réduire votre budget automobile

Posséder une voiture peut coûter cher. Entre l'assurance, la carte grise, le carburant, l'entretien, les réparations, le stationnement et les péages, les sources de dépenses liées à votre automobile sont en effet particulièrement nombreuses. Quelles solutions s’offrent à vous pour faire des économies ?

Certains véhicules représentent un lourd investissement. Selon son âge, son état d’usure ou son modèle, une voiture peut nécessiter plus ou moins d’entretien. Si votre automobile est ancienne ou détériorée, vous pouvez peut-être songer à la revendre, afin d'en racheter une autre qui soit plus économe. Il est alors important de vous demander au préalable : que vaut ma voiture ? N'hésitez pas à faire estimer la valeur de votre véhicule sur un site spécialisé. Certains offrent leurs services gratuitement et sans engagement. C’est le cas de vendezvotrevoiture.fr, plateforme professionnelle en ligne capable de vous communiquer la valeur de votre véhicule en quelques minutes. Si le prix annoncé vous intéresse, vous pouvez également leur revendre votre automobile dans des délais très rapides et en l’état !

Pour ceux qui n’envisagent pas de revendre leurs quatre-roues, plusieurs astuces vous permettront de réduire les frais. Premier conseil : pour réaliser des économies, adoptez une conduite sans accélérations brutales ni freinages excessifs. Cela vous permettra de réduire votre consommation d’au moins 10 %. Pensez aussi, dans cette optique, à utiliser un GPS pour éviter les kilomètres superflus.

Ensuite, n'hésitez pas à faire jouer la concurrence entre les stations-service afin d’alléger votre budget carburant. Pour connaître la station-service la moins chère près de chez vous, vous pouvez consulter le site prix-carburants.gouv.fr. Les prix de vente y sont tenus à jour par les distributeurs. Ce type de pratique vous sera particulièrement utile avant un départ en vacances : vous pourrez repérer à l'avance les stations au meilleur prix tout au long de votre parcours.

Autre conseil : à l’échéance de votre contrat d'assurance, songez à faire jouer la concurrence. L’assureur sera davantage disposé à revoir le montant de la prime à la baisse si vous lui présentez le devis d’un concurrent. Vous pouvez aussi opter pour une assurance au tiers, qui permet de diviser la prime annuelle par deux.

Si vous avez des réparations à faire, ou des pneus à changer, commandez vos pièces détachées ou vos pneus en ligne. A qualité égale, l’écart de prix entre un achat sur Internet et un achat dans un garage atteint environ 25 euros par pneu. D'ailleurs, si leur état ne le nécessite pas, ne remplacez pas les quatre pneus en même temps. Sachez que la seule obligation légale et sécuritaire est d’avoir deux pneus identiques sur le même essieu.

Bien sûr, si vous avez l'âme d'un bricoleur, faites vous-même les petites réparations. Selon votre préférence, vous pourrez les faire dans votre propre garage ou dans des garages en libre-service. Ces derniers mettent à votre disposition des ponts élévateurs, des cuves à huile et de l'outillage professionnel.

Enfin, si vous roulez souvent seul, pensez au covoiturage : vous prenez dans votre automobile des personnes qui empruntent le même itinéraire que vous, en échange d’une participation aux frais. Les avantages de cette pratique sont économiques (partage des frais), environnementaux (réduction du trafic et de la pollution), mais aussi sociaux et solidaires (rencontres, entraide).

Photo : Marco Cortese/Flickr