En 20 ans, les Français(es) pourraient détenir 51 % du capital social des entreprises du CAC 40, banques incluses

@Alren

1)

En bourse, les transactions sont libres et il y a toujours des vendeurs et des acheteurs.

2)

Le bénéfice des vendeurs d’actions ne se fera pas au détriment du Fonds d’Épargne puisque celui-ci n’aura pas antérieurement vendu ces mêmes actions aux dits vendeurs.

3)

« En 2001, par référendum, vous avez décidé de vous astreindre à un effort collectif d’épargne de 1 Euro par personne et par jour, soit 365 Euros par personne et par an, en vue de la constitution, à long terme, d’un Fonds Souverain Privé et Associatif ».

Du fait d’un référendum, la majorité des Français(es) impose à tous les Français(es) la participation au financement du Fonds d’Épargne.

Cette participation, obligatoire donc, pourra se faire selon un parallèle avec la Fiscalité de l’Impôt sur le Revenu.