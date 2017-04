Idée d’un centriste convaincu pour les candidats à la présidentielle

Eh ben voilà, il est publié, le nartik !





Tout ce remue-ménage pour dire que la panacée est la révision de l’assiette fiscale ?





La TVA est l’impôt le plus injuste et le plus inégalitaire qui soit, et ce n’est pas par hasard si les recettes qu’il génère (l’impôt) constitue la part la plus importante des ressources de l’état : il est indolore et inodore, mais il est payé par tout le monde au même taux quels que soient les revenus. Evidemment, les plus riches ont trouvé le moyen de récupérer tout ou partie de cette contribution.





Votre proposition risque d’avoir autant d’effet que la lutte contre la fraude fiscale : un cautère sur une jambe de bois. Soigner (et guérir) ne consiste pas à masquer le symptômes, mais à s’attaquer aux causes du mal.