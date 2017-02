La CGT 1er syndicat des TPE : le syndicalisme de lutte plébiscité par les travailleurs !

Les résultats des élections professionnelles qui ont eu lieu dans les TPE sont sans appel : la CGT s’impose comme le premier syndicat choisi par les salariés, plus de 10 points devant la CFDT

Et ce malgré les manœuvres du gouvernement qui ont conduit à ce que le scrutin se tienne in fine durant la période des fêtes de fin d’années.

Le score de la CGT, de FO, de Solidaires et de la FSU, quatre syndicats opposés à la Loi Travail (44%), est largement supérieur à celui de la CFDT, seul syndicat à s’être rangé au coté du MEDEF/PS pour défendre la Loi Travail.

Ce résultat, malgré plus de 6 mois de campagne de haine anti CGT, une féroce répression anti syndicale et du mouvement social (lire ici) démontre la préférence nette et sans conteste des travailleurs pour un syndicalisme de lutte de classe.

A l’inverse, la CFDT apparait comme ce qu’elle est, un mouvement minoritaire, isolé, qui ne sert qu’à diviser les travailleurs et promouvoir les projet antisociaux du MEDEF, et de gouvernements appliquant les ordres de l’Union Européenne du Capital.

Ces résultats font voler en éclat le discours de l’appareil médiatique du système capitaliste, qui tente de faire croire que le syndicalisme de lutte de classe est isolé et en perte de vitesse. Ce n’est à l’évidence pas le cas, Au contraire, le tous ensemble autour d’un syndicalisme de classe et de masse apparait plus que jamais comme la seule solution de défense de leurs droits pour la majorité des travailleurs.

Dans un esprit de responsabilité, les communistes du PRCF – à travers l’expression de la commission lutte du PRCF – se sont d’ailleurs inscrits dans cette dynamique, en expliquant clairement les enjeux du vote et en appelant à préférer le vote CGT (cliquez ici pour lire le communiqué du PRCF).

JBC pour www.initiative-communiste.fr

Les résultats : La CGT 1er syndicat des TPE

Nombre de votants : 330 928

CGT : 25,12% ( – 4,4) CFDT : 15,49% ( – 3,77) FO : 13,01% (-2,2) UNSA : 12,49% (+5,14) CFTC : 7,44% (+1,25) Solidaires : 3,5% (-1,25%) CNT : 2,31%

