La diversité crée 15 % du PIB de la France

La "diversité", au sens strict, désigne les personnes d'origine étrangère qui résident sur le sol français, c'est-à-dire les immigrés et leurs descendants. Dans un sens plus étendu, la diversité rend compte du métissage de la population résidente, ce qui implique de comptabiliser les ménages dits "mixtes".

Selon l'Insee, la diversité rassemble un peu plus de 4,5 millions de ménages qui se répartissent comme suit :

Ménages immigrés : 2,1 millions

Ménages descendants d'immigrés : 1,25 millions

Ménages mixtes (dont un seul conjoint est immigré) : 1,17 millions

Je me propose d'estimer la contribution économique de ces personnes à la richesse produite dans notre pays à partir des données que présente l'Insee dans la dernière édition de son enquête "Immigrés et descendants d'immigrés en France-Edition 2012".

Le résultat obtenu est considérable.

La diversité est à l'origine de 14,8% du Produit intérieur brut de la France, soit 288 milliards d'euros, ce qui équivaut au PIB de l'Autriche.

La méthodologie qui permet d'aboutir à ce résultat est assez simple. Elle consiste à calculer les revenus que les ménages concernés ont créés.

Au point de départ, nous disposons du précieux tableau ci-dessous, qui indique le revenu disponible moyen par catégorie de ménage ainsi que sa composition.

Dans un premier temps, on s'intéresse aux revenus qu'ils reçoivent à l'issue de la production. Il s'agit de salaires, de revenus du travail indépendant et de revenus du patrimoine (loyers, intérêts...).

Dans un second temps, pour disposer d'un panorama complet des richesses crées par le travail de ces personnes, on estime les profits que l'embauche des salariés issus des ménages de la diversité ont procuré à leurs employeurs. Et oui, vous l'avez compris, c'est le moment "marxiste" du billet.

Bien sûr, il faut retraiter les données du tableau ci-dessus, ce qui exige les précisions suivantes :

Les immigrés reçoivent 5 milliards d'allocation chômage, qu'on retranchera de la colonne salaires et allocations chômage.

Les employeurs des immigrés versent 72 milliards de cotisations sociales à la protection sociale, qu'on ajoutera aux salaires nets pour obtenir le coût salarial total.

Le "super brut" salarial moyen correspond à 1,18 fois le salaire net moyen (à utiliser pour évaluer les cotisations sociales des ménages descendants d'immigrés).

Répartition de la valeur ajoutée brute produite dans les entreprises : 2/3 salaires 1/3 profits

Proportion des salariés d'origine étrangère qui travaillent dans la fonction publique : 8% (pas de profit employeur dans ce cas)

Ainsi donc, si par la plus obscure des providences, un régime raciste venait à s'installer en France et qu'il chassait toutes les personnes d'origine étrangères, parents, enfants et conjoints autochtones, la France perdrait instantanément un sixième de sa richesse annuelle.

Au plan matériel, c'est beaucoup, mais en termes de déchéance morale, les dégâts ne sont pas calculables.