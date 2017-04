Le bulletin de vote Mélenchon pour baisser les impôts des travailleurs

Ce qui m’étonne le plus dans les commentaires (sur certains fils ils sont + d’une centaine), c’est l’absence totale des électeurs de questions :

sur la pollution de l’eau, de l’air, de la terre

sur les accidentés du travail et des suites de maladies professionnelles (1200 environ par an)

sur la baisse massive des salaires (privés-publics)

sur les guerres qui nous concernent pas mais qu’il faut payer sans avoir plus de sécurité sur les territoires français (métropole et outre mer)

sur les maladies chroniques du à l’économie de marché

mais le plus grave,à partir du moment que l’on dépend d’un salaire, avec le capitalisme néolibéral,en acceptant bouche bée les consignes et les ordres de l’Union européenne, c’est accepter de se transformer d’être humain en « sujet » productif quelque soit le métier et que l’on soit en bas ou en haut de l’échelle sociale.

Je constate qu’en maintenant les populations dans l’ignorance de leur histoire sociale, la propagande fonctionne à plein.