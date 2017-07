Le Livret A bientôt taxé ?

Le gouvernement d'Edouard Philippe réfléchirait à revenir sur la fiscalité avantageuse du Livret A. Et serait prêt à la taxer.

C'est un revirement, alors qu'aucun gouvernement n'avait envisagé de toucher au Livret A jusqu'à maintenant. Selon nos informations, le gouvernement d'Edouard Philippe réfléchirait à revenir sur la fiscalité avantageuse du placement le plus utilisé de l'Hexagone. La France en compte plus de 62 millions et en 2016, la collecte a atteint 1,75 milliard d'euros, selon la Caisse des dépôts. Les intérêts acquis restent exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, même si son taux a été régulièrement abaissé par les gouvernements successifs.

En 1983, ce taux était en effet à un plus haut historique de 7,5% avant de baisser à 2% en 2005. Nicolas Sarkozy l'avait relevé à 4% le 1er février 2008 - respectant de fait une promesse de campagne -, mais la crise économique l'a forcé à l'abaisser un an plus tard. Le 1er août 2015, François Hollande a finalement fixé ce taux à... 0,75%.

"Au nom de la logique économique"

Mais c'est Emmanuel Macron qui pourrait porter le coup de grâce. "Au nom de la logique économique" et des impératifs budgétaires, la majorité présidentielle pourrait désormais décider d’imposer le bas de laine préféré des Français. Tout comme les livrets d’épargne populaires détenus par les plus modestes, les plans d’épargne logement et les plans d’épargne en actions qui sont eux soumis à la CSG (Contribution sociale généralisée) et à la CRDS (Contribution pour le remboursement de la dette sociale). Seuls les nouveaux contrats seraient visés.

Le Conseil des prélèvements obligatoires rendra prochainement un rapport sur ce sujet qui servira de base aux réflexions.

Bercy dément tout projet de taxation du Livret A

"Il n'a jamais été question de remettre en cause le régime social et fiscal du livret A", assure le ministère des Comptes publics, dimanche 9 juillet, dans un communiqué. Bercy dément donc tout projet de taxation du Livret A, assurant qu'aucune mesure de ce type ne serait proposée dans le cadre du projet de budget 2018, contrairement à une information parue dans le Journal du dimanche.

L'hebdomadaire assure dans son édition du 9 juillet, sans citer ses sources, que le gouvernement réfléchit "à revenir sur la fiscalité avantageuse" actuellement réservée au Livret A, assurant que "seuls les nouveaux contrats seraient visés". Cette décision pourrait être prise "au nom de la logique économique et des impératifs budgétaires", ajoute le journal, qui publie dans cette même édition une interview du ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin. Or, "aucune question n'a été posée sur ce sujet lors de l'entretien du ministre Gérald Darmanin avec le JDD", assure le ministère.

Source : INFO JDD, www.lejdd.fr repris par www.msn.com