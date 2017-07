Toutes les conneries qu’ils nous ont fait gober … et payer ! (2) Les entretiens du Professeur VaZlin’. vazlin@laposte.net Le 17 Juillet 2017 N° 259

« Nous avons vécu au-dessus de nos moyens ! » Ne nous l’a-t-on pas assez rabâché ce prêche ? Maintenant vient le châtiment : il faut se la serrer pour payer la dette :“ L’homme envieux est pressé de s’enrichir, mais la misère viendra sur lui. ”([i])

Merde, je n’ai dépensé que mon salaire et voilà que j’ai vécu au-dessus de mes moyens ! Seigneur prend pitié !

Mea culpa, mea maxima culpa, mais voyons voir si je n’aurais pas des excuses ?

Avant 1974, la France n’avait pas de dette, c’est donc à partir de cette date que « nous avons vécu au-dessus de nos moyens ».

Nous fûmes abreuvés de mots redoutables ; inflation : l’horreur ! la planche à billets : mauvais ! le monopole d’Etat : caca !

Aujourd’hui, nous n’avons que des monopoles privés ; la planche à billet est entre les mains de l’Europe, nous sommes en déflation, et ça va pas non plus !

Merde !

Mais au fait, pourquoi la planche à billet bien française, bien de chez nous, a-t-elle disparue alors que nous n’avions pas de dette !?

Et bien voilà : jusqu’en 1973, quand l’Etat avait besoin de financer un projet -par exemple construire des HLM ou des hôpitaux- le gouvernement demandait à la Banque de France de « créer » l’argent nécessaire en faisant marcher la planche à billet.

Par exemple si l’Etat prévoyait un projet de 100 milliards de Francs, la Banque de France imprimait 100 milliards de francs pour payer les divers entrepreneurs. Puis, le projet terminé, quand l’argent des loyers rentait, cet argent était retourné à la Banque de France pour « destruction ». C’était un prêt à taux 0. La banque de France, banque d’Etat, ne faisait pas le moindre bénef !

Le problème était que les gouvernements français ne rendaient … pas tout ! Contrairement aux Allemands, qui, traumatisés par la terrible inflation qui avait porté Hitler au pouvoir, remboursaient scrupuleusement tout à la Deutsche Bank. Cet argent retourné était détruit, et la masse monétaire restait stable.

C’est pour cela que le Mark était une monnaie forte et le Franc une monnaie faible et que l’inflation était assez importante en France. ([ii])

Donc, en 1973, nos gouvernants : Filochardpidou, Giscarquignol et Mesmerbouldingue dirent : « pas de ça ! il faut obliger le gouvernement à rembourser 100 % des emprunts ! » Comment ? En obligeant l’Etat à emprunter aux banques privées. C’est que ça ne rigole pas dans le privé, il faudra bien tout rembourser !

Nos trois pieds nickelés concoctèrent une loi dite « loi Rothschild » ([iii]) afin de, détail amusant, contraindre le gouvernement, donc eux, à respecter ses engagements.

C’est comme s’ils avaient avoué aux Français : « nous sommes trop cons, si nous n’avons pas de père fouettard pour nous taper dessus, nous allons nous laisser aller »

Le malheur, c’est que ce père fouettard a tapé non sur eux, mais sur les Français ! Si la banque de France ne prenait aucun intérêt, les banques privées, elles, se sont gavées.

Voyons les comptes : (voir tableau référence[vi] que je n'ai pas su inclure)

Avec la gestion catastrophique de nos pieds nickelés (entre autres emprunt Giscard : 6.5 milliards de Fr empruntés, 90 milliards remboursés ! ([iv])) la dette est passée de 0 en 1973 à 239 milliards 6 ans après et a atteint 1489 milliards d’€ en 2009 ! ([v]) (

Bravo et merci à ces 3 zèbres !

Mais il y a quelque chose de bien plus ahurissant ! De 1979 à 2009, en 30 ans, la dette est passée de 239 milliards à 1489 milliards d’€ soit 1250 milliards empruntés par nos gouvernements.

Combien avons-nous remboursé comme intérêt de la dette pendant ces 30 ans ? je dis bien intérêt seuls : 1340 milliards ; le capital restant toujours dû !!

Attendez ! y vois-je clair ou m’abusai-je ?

Faisons les comptes : pendant ces 30 ans,

La France a emprunté 1250 milliards que l’on doit toujours ,

et les Français ont remboursé comme intérêts seuls : 1340 milliards !

soit 90 milliards de plus !

Je m’étrangle ! nous avons remboursé 90 milliards de plus en seuls intérêts que ce que nous avons emprunté !!!

C’est à dire que si la banque de France avait continué à nous financer à taux 0, non seulement nous n’aurions aucune dette mais il nous resterait 90 milliards à dépenser !

Et les rigolos du gouvernement me disent que j’ai vécu au dessus de mes moyens !!!

On se foutrait pas de ma gueule par hasard ?

Quelle est la vérité ? : « nous avons vécu au-dessus de nos moyens » ou

Ils nous ont pompés au-dessus de nos moyens !

Achtung !

Après Pompidou, Macron est aussi l’homme de la banque.

Elu par seulement 18 % des Français ([vii]), il ne faudrait pas que les 82 % « pas d’accord » soient la proie de la même voracité !