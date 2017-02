Pourquoi la croissance 2016 est décevante

Des chiffres qui illustrent bien les choix faits par le gouvernement au pouvoir, aussi paradoxal cela soit-il pour une majorité dite de gauche . Mais, comme souvent en France, du fait d’un laisser-passer destructeur et d’une monnaie inadaptée à notre économie, ce regain de consommation et d’investissements profitent aux produits étrangers, déséquilibrant plus encore notre commerce extérieur et amputant ainsi plus de 40% de la croissance que nous aurions eu si les équilibres de notre commerce extérieur étaient restés stables. En 2016, les importations ont cru de 3,6%, quatre fois plus vite que nos exportations . Un nouvel élément qui montre que notre économie a besoin d’une politique protectionniste.