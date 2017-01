Quand Europe 1 impose ses idées libérales !

Les chroniqueurs des grandes voix sur Europe 1 affirment que le travail du dimanche est une avancée sociale

Le débat des grandes voix est une nouvelle émission proposée sur la grille de rentrée 2017 de la radio Europe 1 et animée par Sonia Mabrouk entre 17h et 18h en semaine.

Ce mardi 3 janvier 2017 sur Europe 1, les chroniqueurs des grandes voix abordent le sujet du travail du dimanche.Entre la loi Macron et la loi travail de Myriam El Khomri, les entreprises ont entrepris les négociations quant au travail du dimanche pour leurs salariés. En effet, si la loi Macron permettait jusqu'au 31 décembre 2016 d'obtenir une ouverture du dimanche contre 30% de syndicats signataires, la loi Travail se veut plus drastique avec un vote d'au moins 50% des syndicats à partir du 1er janvier 2017. D'où l'intéret pour certains grands magasins parisiens de faire passer la mesure avant la fin de l'année.

Le grand magasin parisien Le Printemps signe le 31 décembre 2016 un accord sur le travail du dimanche juste après Les Galeries Lafayette, le BHV du Marais et Le Bon Marché. Après un rejet des syndicats, un accord est trouvé au Printemps. Des avantages sont accordés aux salariés dont entre autre exemple un repos compensateur, une participation aux frais de garde et des salariés payés double.Voici pour la partie technique.

Les chroniqueurs prennnent la parole et stigmatisent les opposants au travail du dimanche. L'argumentaire est préparé, les explications sont illustrées par des exemples concrets de réussite commerciale.Ce qui dérange à ce moment précis c'est le manque d'arbitre et d'arguments en défaveur de l'ouverture dominicale des grands magasins.

Que ce soit un désaccord sur les droits des salariés ou sur le principe même de consommation interminable, la défense est absente du débat.

Un débat ne doit-il pas comporter des opposants et des adhérents ? Est-il rétrograde voire utopiste d'imaginer une société non dictéee par le marketing et la rentabilité ? Le tourisme doit-il tout justifier ? Un débat contradictoire qui n'a pas eu lieu !

Michèle Cotta y est favorable .Elle juge de rétrograde et stupide le débat autour du travail du dimanche et avance :

"On sort de la brume des temps passés "

Et si la brume était devant nous ?

Gérard Carreyrou quant à lui rend hommage à la loi Macron et juge d'archaïque les positions contraires au travail dominical comme la Maire de Paris Anne Hidalgo.

Certains économistes comme Thomas Picketty ou le politologue comme Thomas Guénolé dans "La Mondialisation Malheureuse " proposent quant à eux une vision moins consumériste de la société mondiale.

Comble du ridicule, un des chroniqueurs subodore cette fameuse fable qu'un côté droit des Champs-Elysées serait fermé contre un côté droit ouvert pour attester de l'absurdité de la fermeture de certains magasins le dimanche (source politique.net)

Alors avancée économique, sociale ou sociétale ? Pas de consensus du côté d'Europe 1 !

Je finirai sur cette conclusion intéressante de Michèle Cotta sur ce débat : "Il n'ya que les femmes qui souhaitent l'ouverture des magasins du dimanche pour acheter des produits de beauté". Tout est dit !

http://www.politique.net/2008111202-nicolas-sarkozy-aux-champs-elysees-anecdote-fausse.htm