Synthèse chiffrée des voies de financement d’un Revenu de Base

Cet article synthétise les différentes voies de financement proposées dans le livre blanc du Mouvement Français pour le Revenu de Base (MFRB). Chacune des mesures ci-dessous peut être discutée, mais elles constituent un panel d'outils complémentaires les uns aux autres, permettant d'aboutir à un Revenu de Base (RB) décent, et tendant à ne léser aucune tranche de la population. La formule finale sera probablement un choix politique qui les intègrera toutes, dans une certaine mesure. Quelques repères 450€/mois pour 65 millions de Français = 351 milliards d'€/an

850€/mois pour 65 millions de Français = 660 milliards d'€/an

Malgré ces sommes élevées, on ne peut regarder le coût brut sans prendre en compte les effets redistributifs. L’argent que l’Etat investit revient immédiatement dans ses caisses par hausse de la TVA, de l’impôt sur le revenu, de la CSG, etc... Au final, il donne pour reprendre aussi vite, mais en fournissant à tous la garantie que quoiqu'il arrive, chacun disposera d'un filet de sécurité pour faire face aux aléas de sa vie, et construire ses projets sans le souci de l'emploi qui disparaît. Toutes les autres questions relatives au RB sont traitées ici.

Le tableau ci-dessous présente les principales voies envisagées par le MFRB pour financer le Revenu de Base. Chacune d'elles est détaillée plus bas.

Voies de financement chiffrées Contribution (€/mois/habitant) Voies de financement non chiffrées Suppression du RSA 12 Augmentation de la TVA Suppression des bourses étudiantes 2,5 Taxes sur les rentes publiques Suppression des APL 23 Socialisation des monopoles de réseaux Baisse envisageable des coûts de la sécurité sociale, au vu des expérimentations passées de RB* 38 Economies d'Etat, par les suppressions de postes rendus caducs par le choc de simplification du au RB, et une politique de mécanisation/virtualisation Suppression des niches fiscales 100 Lutte contre l'évasion fiscale Création monétaire 100 Suppression de l'assurance chômage 80 Forfaitisation des retraites 80 Taxation progressive du patrimoine, à 1,52% en moyenne 200 Taxe sur le trading haute fréquence 10 Taxe carbone 10 Total 655,5 Complément : Réforme de l'impôt sur le revenu /CSG Entre 450 et 1000

1 – Voies de financement chiffrées

1 Suppression des aides existantes

• RSA : 10 milliards/an (contribution de 12€/habitant/mois)

• Bourses étudiantes : 2 milliards/an (contribution de 2,5€/habitant/mois)

• APL (p114) : 18 milliards/an (contribution de 23€/habitant/mois). Le MFRB s'oriente plutôt pour une fusion des aides au logement avec un RB, car :

- Le montant des aides au logement dépend du loyer payé. Deux études ont ainsi montré que ceci avait causé une hausse des loyers, car si le locataire payait la même chose, le gouvernement payait en revanche plus cher. Ce sont donc surtout les propriétaires qui jouissent de ces aides personnalisées. Un RB financé par une taxe sur l'immobilier permettrait d'aller dans le sens d'une stabilisation des prix.

- Il existe beaucoup de mécanismes d'aides au logement qui s'empilent et sont au final très lourds, voire illisibles.

Cependant, sans un RB à 750€/mois (c'est la somme du RSA + APL de la zone 1 à 293€/mois, la plus chère, pour un célibataire), il restera préférable de maintenir des aides au logement familialisées.

• Baisse envisageable des coûts de la sécurité sociale* : Suite aux expérimentations déjà menées en Amérique du Nord, on a pu constater une baisse des dépenses de sécurité sociale de 8,5%. En France ce budget étant de 350 milliards/an. On peut envisager à terme une économie de 30 milliards sur la sécu, donc 38€/habitant/mois.

2 Suppression des niches fiscales

Les niches fiscales ont pour but d'influer positivement sur un aspect social, souvent afin de créer des emplois, via perfusion fiscale. On peut ainsi bénéficier de réduction d'impôts en cas d'embauche d'une femme de ménage, etc ... On chiffre les pertes des niches fiscales sur l'Impôt sur le Revenu à 70 milliards * (le livre blanc du MFRB le chiffre à 40 milliards). En ajoutant le CICE, on monte à 80 milliards. Donc contribution à un peu plus de 100€/habitant/mois.

Pour les associations qui ne jouiront plus du don défiscalisé, il sera à voir si cette contribution pourra être compensée par le RB lui-même (ex : associations de lutte contre la misère), ou par une hausse du bénévolat que le RB impliquera. Certaines versions de RB sont proposées, permettant d'en conserver certaines / d'harmoniser leur existence avec le RB.

3 Création monétaire

A l'heure actuelle, les banques impriment l'argent ex nihilo, par le système d'emprunt : on injecte de l'argent dans le système, via un individu qui rembourse un emprunt avec taux d'intérêts. Le taux d'intérêt est fixé par la BCE, plus ou moins élevé selon le besoin d'argent dans l'économie.

Cet argent pourrait être imprimé par la banque centrale (et il semble que ce soit sérieusement étudié par la BCE *), et reversé aux citoyens, profitant ainsi directement à l'économie réelle. Au vu de la quantité d'argent créée tous les ans, on chiffre cette voie de contribution au RB à un peu moins de 100€/habitant/mois. Ceci serait en outre un très puissant outil de contrôle de l'inflation : en cas d'excès/de manque de monnaie dans le système, il est possible de réduire/augmenter cette voie de financement dans le montant du RB. (D'autres informations sur le RB et la création monétaire ici *).

4 Réforme de l'assurance chômage (p117)

En 2014, le montant maximal du chômage est de 7 000€/mois. Cependant, la personne est tenue de retrouver un emploi rapidement. Et l'assurance chômage ne protège pas durablement, contrairement au RB. Lorsqu'une personne au chômage retrouve un emploi à temps réduit, 70% de ses revenus salariaux sont déduits de ses allocations chômage, ce qui peut être désincitatif dans certains cas. Le MFRB propose 2 solutions :

• 1 – Si le RB est suffisamment élevé (admettons ... 900€/mois *), on pourrait considérer qu'il est acceptable de reverser les allocations chômage au financement du RB (incluant les 4 milliards de dépenses actuelles à l'aide à l'insertion/réinsertion professionnelle). On chiffre la contribution de ces allocations à environ 80€/habitant/mois. Pour les hauts salaires qui perdraient trop en niveau de vie s'ils tombaient au chômage - surtout en cas d'emprunt immobilier à rembourser -, il est proposé d'augmenter les primes de licenciement pour ces profils, ou de souscrire à une assurance chômage privée.

• 2 – Développer les droits de tirage sociaux (p 122) : Les travailleurs cotisent à une « caisse de tirages sociaux », et peuvent utiliser sur demande, lorsqu'ils ont suffisamment cotisé un « droit de tirages sociaux » pour changer de voie professionnelle, financer une formation, un projet associatif, une année sabbatique, … Les droits ne sont pas conditionnés à la recherche d'un emploi. Ils sont limités, proportionnels au montant cotisé par le travailleur. Ils sont ouverts au travailleur licencié comme à celui qui démissionne. Le travailleur qui n'aurait pas utilisé tous ses droits pourrait partir à la retraite plus tôt.

5 Forfaitisation des retraites

Chacun touche un « RB retraite » à partir de l'âge de la retraite, de 1 300€/mois. Le montant moyen de la retraite actuelle étant 1 492€. On part ici du principe qu'une fois à la retraite, chaque retraité est aussi actif que son voisin. Il est donc discutable que celui qui a eu la chance de faire une carrière longue et bien payée soit infiniment mieux payé que ses pairs retraités. Celui qui aura été bien payé pendant toute sa carrière pourra mettre de côté pour sa retraite pendant sa vie, s'il pense en avoir besoin.

Proposer ce montant permettra de contribuer à hauteur de 80€/habitant/mois au financement du RB.

6 Taxation du patrimoine

Le patrimoine total des Français représente 10 400 milliards d'€. De nos jours, 10% des Français concentrent entre leurs mains la moitié des richesses du pays, tandis que la moitié la plus pauvre en possède moins de 7%.

Il est proposé de taxer le patrimoine, de façon progressive, afin que les petits patrimoines ne soient pas lésés dans leurs efforts à acquérir ce qu'ils ont : on pourrait imaginer que les patrimoines de moins de 50 000€ ne paient rien.

Contribution au RB : Il est proposé de taxer de façon progressive ce patrimoine, à hauteur de 1,52%* du patrimoine total (ce montant est discutable. Il peut être moins élevé, et l'est plus dans le livre blanc : 1,79%). On obtient une contribution de 200€/habitant/mois. Les gagnants sont ceux qui travaillent, et ont un faible patrimoine. Les perdants ceux qui ont un fort patrimoine, et ne travaillent pas.

Le patrimoine immobilier est taxé, sans être le seul, afin que cela ne soit pas une incitation à convertir son patrimoine vers un autre secteur. sur l'immobilier, il est notamment proposé d'augmenter la taxe foncière, afin d'inciter les citoyens à vendre/louer leurs maisons/appartements. Ce qui pourrait faire baisser les prix des locations actuelles, loi de l'offre et de la demande oblige.

Le montant et la progression de la taxation peut être moindre ou supérieur à celui proposé, selon ce qui semblera juste au décideur politique.

7 Taxe sur le trading Haute Fréquence (loi Tobin)

Il a été chiffré que la contribution à un RB ne serait pas de plus de 10€/habitant/mois (p 89).

8 Taxe Carbone

Cette taxe devait être mise en place en 2011, avec pour objectif de rapporter 6 milliards d'€/an. Donc contribution d'environ 10€/habitant/mois au RB.

9 Réforme de l'impôt sur le revenu / Réforme de la CSG

Pour la majorité des propositions de RB, dans un but de simplification, l'impôt sur le revenu est individualisé, et le quotient familial supprimé. Trois grandes propositions de réformes sont envisagées :

1. 9. 1 Financement via l'impôt sur le revenu uniquement

• Impôt sur le revenu à taux unique, de 25%, dès le premier € gagné : A l'aide d'une base de donnée développée par Thomas Piketty concernant un échantillon représentatif de 10 000 foyers Français, l'économiste Marc de Basquiat montre dans une modélisation que cette mesure permet de financer un RB de 450€/habitant/mois. Celui-ci pourrait être versé sous forme de crédit d'impôt : ceux qui gagnent peu toucherait dès lors un "impôt négatif". Ici une vidéo très pédagogique pour l'expliquer.

• Autre suggestion * (Non présente dans le livre blanc) : Le revenu moyen des Français est de 1700€/habitant. Il est proposé un impôt sur le revenu très fortement progressif, afin que 60% des revenus soient taxés en moyenne : 0,6 x 1700 €/habitant = 1 020€/habitant/mois.

1. 9. 2 Financement du RB par une hausse de la CSG

• Proposition n°1 : Le livre blanc du MFRB explique qu'un accroissement de la CSG à 23% contribuerait à hauteur de 465€/habitant/mois (p 38).

• Proposition n°2 : L'économiste Baptiste Mylondo montre qu'un accroissement de la CSG à 37 points contribuerait à hauteur de 800€/habitant/mois (p39).

1. 9. 3 Fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG, et augmentation du prélèvement total à 37% *

Dans le tableau ci-dessous (extrait de cette page), les 5 premières colonnes présentent la situation de plusieurs personnages dans le système actuel, les 3 dernières leur situation avec RB financé par cotisation à 30% dès le permier € gagné :

Revenus bruts CSG (8%) Impôt sur le revenu RSA + AL Revenus nets Revenu de Base Cotisation au RB (30% du revenu Brut) Revenus net Pierre 0€ 0€ 0€ 750€ 750€ 750€ 0€ 750€ Paul 2250€ -180€ -90€ 0€ 1980€ 750€ 750€ 2250€ Jacques 4500€ -360 -475 0€ 3665€ 750€ 1500€ 3750€ Etat 540€ 565€ -750€ CRB -2250 2250

On observe que si les dépenses de l'Etat sont bien plus élevée dans le cas du revenu de base, ceci est équilibré par des cotisations plus forte. Cette explication "avec les mains" montre au passage que la situation change peu pour beaucoup d'individus.

2 – Voies de financement non chiffrées, mais potentiellement importantes

2.1 Taxation sur l'héritage (p93)

Thomas Paine constatait déjà en 1795 que « les inégalités de patrimoine sont l'une des premières causes d'inégalité des revenus et des chances », dans le cadre de ses propositions de financement de RB. Les terres étaient sources de richesses, ceux qui n'en n'avaient pas étaient sujets à la très grande misère dès la moindre crise. Plutôt que de collectiviser les terres, il propose de taxer les héritages à hauteur de 10% pour financer un RB.

Cette proposition rejoint le paragraphe 1.6, qui montre à quel point le système actuel introduit un déséquilibre de répartition des richesses dans la société Française.

2. 2 Réforme de la TVA

Deux possibilités :

2. 2. 1 Augmentation de la TVA pure et simple

La TVA est augmentée pour financer le RB, causant au passage une perte de pouvoir d'achat. Cependant, si la TVA est un impôt injuste dans le système actuel, tout le monde n'ayant pas les moyens de la payer, elle l'est beaucoup moins dès lors que chacun dispose d'un RB.

2. 2. 2 Augmentation de la TVA via baisse des cotisations sociales

La hausse de la TVA est compensée par une baisse, voire suppression des cotisations sociales (TVA sociale), le prix final à payer à la caisse étant le même. En effet, ces cotisations sont actuellement comprises dans le prix, l'employeur étant chargé de les reverser à terme au gouvernement comme impôt. Reverser les cotisations sur la TVA permettrait de rendre les entreprises des secteurs intenses en travail beaucoup plus compétitives. Le salaire « super-brut » (coût total qu'un employeur doit payer pour un employé) est abaissé. On réduit ainsi le coût du travail, sans diminuer le pouvoir d'achat, ni réduire le financement de la protection sociale. Ceci permettra de créer des emplois, ce qui n'est pas un but en soi dans le cadre du RB, mais est toujours intéressant car permet d'augmenter les opportunités pour les travailleurs de trouver un complément de rémunération.

Certaines entreprises pourraient en profiter pour élever leurs prix : on compte sur la libre-concurrence, et les associations de consommateurs pour suivre les prix. Il est même suggéré que l'Etat les administre provisoirement, durant la transition. En fusionnant toutes les cotisations sociales vers la TVA, on obtient une TVA de 50% du prix du produit, sans changer son coût final à la caisse. Le tableau ci-dessous* est issu du documentaire "Le Revenu de Base" (à 1h16), alliant TVA à 50%, et impôt sur le revenu progressif.

RB (€) Salaire (€) Total (€) Payé en

TVA (€) Impôt

Sur le

Revenu Taux

d'imposition 1000 0 1000 500 -500 "-50,00%" 1000 500 1500 750 -250 "-17,00%" 1000 1000 2000 1000 0 0 1000 2000 3000 1500 500 17,00% 1000 4000 5000 2500 1500 30,00% 1000 8000 9000 4500 3500 39,00%

L'accroissement de la TVA devrait faire monter les prix des équipements à forte valeur ajoutée, notamment ceux participant à la course à la consommation (TV, ordinateur, électronique, jouets, vêtements, voitures, …). D'une certaine façon, il s'agit de fiscalité écologique. Taxer l'automatisation peut revenir à augmenter la TVA sur les produits à forte valeur ajoutée. Cette réforme pourrait contribuer à faire passer à une société de la location plus que de l'achat. La TVA pourrait être particulièrement plus élevée sur les « biens de statuts » (luxe, produits ostentatoires, etc …). De plus, la TVA n'est payée que lorsque l'entreprise vend son produit, ce qui n'est pas le cas des cotisations sociales. Cette réforme de la TVA avantagerait donc les jeunes entreprises qui n'ont pas encore beaucoup vendu.

Si le RB était financé par la TVA, il n'y aurait plus de travail au noir, car tout se finance par le passage à la caisse.

2.3 Suppression des postes caducs de fonctionnaires et autres employés de l'Etat

La mise en place du RB implique un choc de simplification socio-fiscal, et pourra s'accompagner d'une politique de mécanisation/virtualisation des emplois qui peuvent l'être. Aussi, beaucoup d'emplois ne seront plus nécessaires au sein du gouvernement.

Suivant différents résultats d'études, le nombre d'emplois pouvant disparaître d'ici 15 ans varie entre 10% et 45% du total des emplois. Ceci dépendra très probablement du choix politique qui sera effectué : choisira-t-on d'encourager ce phénomène, ou de l'enrayer autant que possible ? On peut appliquer cette fourchette de 10%-45% au budget que l'Etat consacre à ses employés, pour obtenir un ordre de grandeur de contribution au financement du RB *.

2.4 Taxe sur les rentes publiques

En Alaska, il est inscrit dans la constitution que les ressources en hydrocarbures appartiennent aux Alaskiens : ceux-ci reçoivent ainsi tous les mois un chèque issu de la rente pétrolière de 125 $/habitant/an. En Iran, un petit RB a été développé en 2010 pour remplacer les subventions sur la nourriture et l'essence. L'essence y est vendue au prix international. Une initiative écologique (les gens gaspillent moins l'essence car elle est plus chère), économique (car l'Etat vend l'essence plus chère) et sociale (car pour beaucoup de foyers modestes, la priorité est sur d'autres choses que l'achat d'essence : nourriture, logement, etc …).

De façon générale, on pourrait proposer une rente d'état sur l'ensemble des richesses : Minerais, bois, terres, etc …

2.5 Taxe sur la robotisation

Ceci peut être mené via une augmentation de la TVA, sur le secteur des produits à forte valeur ajoutée. Cependant aujourd'hui, ce n'est plus tant la machine qui réduit le nombre d'emplois que le logiciel, plus difficile à taxer (p 88). Une authentique "taxe sur la robotisation" ne serait ainsi pas évidente à mettre en place.

Si cela venait à se faire, mais que les propriétaires des machines décidaient de délocaliser au Bangladesh pour ne pas payer, cela pourrait être l'occasion de redonner un souffle au projet Européen : A travers une politique Européenne plus protectionniste, on peut taxer les importations de ceux qui refusent de rester en Europe *.

2.6 Socialisation des monopoles des réseaux

Certains géants du net se trouvent en état de monopole absolu, et parviennent à payer peu d'impôts par optimisation fiscale : Google, Facebook, Amazon, Uber, AirBnB, … Cependant, on peut se demander si les rentes mirobolantes dont ils jouissent peuvent être justifiées par le seul mérite d'avoir inventé et lancé ce réseau. Pendant les 30 glorieuses, les monopoles de réseaux (EDF, GDF, SNCF, France Télécom, La Poste, …) étaient des monopoles publics. On pourrait imaginer qu'Amazon, Facebook, Google, etc, deviennent propriété publique, au vu de leur situation de monopole incontestable, et de leur rôle de quasi-service public. Ces socialisations ne concernant que les entreprises dans un état de monopole total.

Ainsi, tout comme il existe un Amazon Chinois (Alibaba), un Facebook chinois (Weibo), et un Google Chinois (Baidu), il serait possible de créer de tels réseaux Européens permettant de récupérer ces rentes de monopoles, et de les redistribuer sous forme de RB.

2.7 Lutter contre l'évasion fiscale

D'après les chiffres du sénat, ce sont entre 30 et 50 milliards d'€ qui échappent tous les ans au gouvernement par le biais de l'évasion fiscale. Il est difficile d'estimer le montant exact, potentiellement plus élevé. Cette économie pourrait également être un contributeur significatif au financement du RB.

