Tourisme : fin de l’avenir promis ?

Le tourisme est notre avenir ! C’est bien connu depuis 20 ans, une France en voie de désindustrialisation doit devenir la première destination touristique mondiale. Nous devons devenir un musée et une destination de villégiature privilégiée. Seulement, il y a un problème, le tourisme a fortement chuté en 2016, de l’ordre de 2,5 millions à 3 millions de personnes sur 85 millions. Notre avenir sous forme de musée est-il en berne ?

Cette baisse de l’ordre de 2,6 % à 3% sur un an n’est pas neutre et touche plus particulièrement certaines zones et clientèles. Les raisons sont bien connues : le terrorisme islamique et l’insécurité grandissante en particulier dans la région parisienne.

C’est d’ailleurs cette dernière qui est la plus touchée : la baisse atteint 6 % (1,5 million de touristes de moins), le nombre de français est stable mais les étrangers ont baissé de 10 % soit une perte de 1,3 Milliard d’euros. Les plus impactés sont les russes (-27%) et les asiatiques (- 21 % pour les chinois et - 41 % pour les japonais). Il est clair que les attentats de novembre 2015 ont joué mais pas seulement.

Les « attaques » de cars de touristes, un chinois il y a quelques mois, et un coréen il y a peu, n’arrangent pas les choses sans compter les vols à la sauvette ! Car l’insécurité courante qui ne fait que croître touche non seulement les français mais aussi les touristes qui n’apprécient guère notre acceuil de plus en plus musclé !

Ces baisses de touristes asiatiques avaient d’ailleurs commencés pour les japonais, il y a 3 ans, donc avant les attentats.

Notre avenir alternatif sous forme de grande destination touristique est-il menacé ? Il est encore trop tôt pour le dire mais les effets économiques commencent à se faire : il s’agit de pertes sèches pour les hôteliers et les restaurateurs, y compris suite aux attentats de Nice dans le sud-est du pays. Mais cela concerne aussi les boutiques dans lesquels les touristes font leur emplettes, les musées et lieux de visites…

En résumé, c’est bien un pan entier de notre économie qui est touchée, et cela risque fort de se traduire dans l’emploi du secteur à un moment donné.

Tout comme l’islamisme et ses attentats ont entrainé une chute du tourisme en Egypte et dans les pays du Maghreb, notre insécurité croissante dans les banlieues et leurs abords, les attentats islamistes croissants sur notre sol risquent fort de continuer à faire baisser le nombre de touristes étrangers et d’avoir un impact fort sur notre économie et nos emplois !