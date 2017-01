Vrais chiffres chômage décembre 2016, 1300 chômeurs de plus, malgré 317700 radiations ce mois

Salut et merci, enfin si l’on peut dire

il y a vraiment quelque chose de démoniaque derrière tout cela, oh certes le seul démon sur cette planète est évidemment bien humain et se situe dans le dérèglement de nos cerveaux auxquels il manque certaines capacités aujourd’hui endormies, présentes là en nous tous mais endormies,sauf éveil partiel ici et là chez certaines personne....le chemin est par là..

on sent le désir chez certains de faire mal, leur propre souffrance qu’ils tentent de fuir les rends déments et sadiques....où alors c’est le suicide, pas très glorieux tout çà..

depuis toujours c’est la masse qui a le pouvoir mais elle ne peut l’exercer que avec justesse, pacifiquement et en coopération et partage , or la masse comme les pseudo élites qui n’en sont pas d’ailleurs, élites de mes fesses de bouc et oui il ne suffit pas de dire un mot pour que cela soit bien sur, certes le pouvoir violent et subtil par l’argent, les médias, la fausse histoire et +++ ils ont bien sur..mais cela en fait plutôt des macros que des élites non ?

que veut la masse ? si seulement elle savait, toujours attirée par le veau d"or tel un mirage qui derrière cacherait le bonheur absolu qui n’est jamais là, car la réalité est me malheur de nos vies avec ou sans robinets en or...le puissant comme nous tous n’en a jamais assez..c’est un piège infernal que ce chemin..mais avez vous la tête de ceux qui possèdent la planète, avez vous vu leurs actions, leurs guerres, leurs tueries , leur mots pitoyables etc ce sont des déments dans le sens médical du terme....

et bien la masse qui refuse de cooperer et de partager amicalement est le créateur de ces gens, donc aussi de tout ce qu’ils entreprennent comme elle est responsable du chômage et de leur pouvoir...et refuse de le voir comme elle refuse de cooperer...amicalement, en paix..

chômage veut dire exclusion du collectif pour assurer ce qui est vital pour tous et donc pour soi même ,selon sa capacité inné, donnée par L’Origine, selon son goût et les besoins du moment..etc

c’est un des moyens que de garder le mouton humain à l’état de mouton humain...apeuré, ignorant, sous contrôle donc..

Je précise à mes amis moutons animal que je suis conscient que eux ne sont pas débiles car si le berger n’existe pas, ils ne sont pas assez cons pour aller en chercher un..

etc bien sur

TANTÆ NE ANIMIS COELESTIBUS IRÆ !