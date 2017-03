Vrais chiffres chômage Février 2017, 16500 chômeurs de plus malgré 308600 radiés ce mois

6 594 500 privés d'emploi et travailleurs occasionnels officieux, toutes catégories confondues, + 4 500 000 environ d'invisibles qui n'entrent pas ou plus dans les statistiques officieuses ( chiffres détaillés bas de page ). Total : + de 11 MILLIONS de chômeurs en France (fourchette basse), et autant de pauvres largement sous les seuils de pauvreté, Qui doivent être enchantés d'entendre parler de costumes à 12000 € (10 fois le prix de ma caisse), d'emplois fictifs à 7000€ par mois (14 mois de RSA ) et j'en passe et des meilleurs .., en cette période électorale, et de voir certains citoyens n'avoir honte de rien et soutenir ces genres de pervers narcissiques psycho rigides qui relèvent de la psychiatrie.

Radiations des listes A,B,C,(D,E) de Pôle Emploi par motifs, moyenne mensuelle (basée sur 1 trimestre) de Février 2017 :



Défauts d'Actualisation (bugs informatiques + oublis + des découragés non indémnisés) : 207 600, 39,3 % des sorties des listes. (- 3,7 % sur 1 an)

Radiations Administratives (les punis) : 50 300, 9,5 % des sorties. (+ 13 % sur 1 an)

Autres Cas (morts, suicidés, emprisonnés, expulsés etc) : 50 700 et 9,6 % des sorties. (- 3,6 % sur 1 an)



soit 308 600 radiés des listes (58,4 % des sorties) ce mois (moyenne mensuelle sur 1 trimestre) pour autres motifs que :



Stages parking : 76 300, 14,4 % des sorties. (+ 65,2 % sur 1 an)

Arrêts maladie, maternité, départs en retraite : 40 100, 7,6 % des sorties. (+ 1,5% sur un an)



Reprises d'emploi déclarées : 103 600, ne représentent que 19,6 % des sorties des listes de pôle emploi. ( + 4,1 % sur 1 an )

Demandeurs d'emploi par catégories :

A : 3 464 400 -0,1 % ( - 3,2 % sur 1 an ).

B : 729 000 +1,8 % ( + 2,4 % sur 1 an ) travailleurs pauvres moins de 78 heures.

C : 1 321 800 + 1,5 % ( + 12,8 % sur 1 an ) travailleurs pauvres de + de 78 heures.

D : 323 500 -3,4 % ( + 17,7 % sur 1 an ) stages parking, occupationnels etc.

E : 419 800 -0,2 % ( - 1,1 % sur 1 an ) contrats aidés etc.

TOTAL : 6 2582 500 ( données corrigées ), hors DOM TOM, soit + 1,6 % sur 1 an, 16 500 chômeurs de plus, par rapport à janvier.

TOTAL, dom-tom compris : 6 594 500

Quelques chiffres qui parlent :

Chômage Longue durée (entre 2 et 3 ans) : - 0,3 % sur 1 an.

Chômage Très Longue Durée + de 3 ans : + 0,8 % sur 1 an.

Chômage des 50 ans et +, + 5,6 % sur 1 an.

1 chomeur inscrit à pôle emploi sur 2 (49,01 %) ne perçoit AUCUNE INDEMNITE, ni ARE (allocation retour à l'emploi), ni allocation de solidarité (ASS, AER)