Vrais chiffres chômage juillet 2017, 46700 chômeurs de plus, malgré 323200 radiations ce mois

6 665 300 privés d'emploi et travailleurs occasionnels officieux, toutes catégories confondues, + 4 800 000 environ d'invisibles qui n'entrent pas ou plus dans les statistiques officieuses ( chiffres détaillés bas de page ).

Radiations des listes A,B,C,(D,E) de Pôle Emploi par motifs, moyenne mensuelle (basée sur 1 trimestre) de Juillet 2017 :



Défauts d'Actualisation (bugs informatiques + oublis + des découragés non indémnisés) : 221 600, 41,4 % des sorties des listes. (- 0,6 % sur 1 an)

Radiations Administratives (les punis) : 50 800, 9,5 % des sorties. (+ 1,2 % sur 1 an)

Autres Cas (morts, suicidés, emprisonnés, expulsés etc) : 50 800 et 9,5 % des sorties. (- 1,7 % sur 1 an)



soit 323 200 radiés des listes (60,4 % des sorties) ce mois (moyenne mensuelle sur 1 trimestre) pour autres motifs que :



Stages parking : 60 700, 11,3 % des sorties. (-30,5 % sur 1 an)

Arrêts maladie, maternité, départs en retraite : 43 700, 8,2 % des sorties. (+ 9 % sur un an)



Reprises d'emploi déclarées : 108 200, ne représentent que 20,2 % des sorties des listes de pôle emploi. ( + 6,3 % sur 1 an )

Demandeurs d'emploi par catégories :

A : 3 518 100 +1 % ( + 0,1 % sur 1 an ).

B : 748 300 +3 % ( + 2,9 % sur 1 an ) travailleurs pauvres moins de 78 heures.

C : 1 355 000 +0,1 % ( + 11,8 % sur 1 an ) travailleurs pauvres de + de 78 heures.

D : 283 800 -4 % ( - 6,7 % sur 1 an ) stages parking, occupationnels etc.

E : 422 700 -0,1 % ( - 2 % sur 1 an ) contrats aidés etc.

TOTAL : 6 327 900 ( données corrigées ), hors DOM TOM, soit + 2,2 % sur 1 an, 46 700 chômeurs de +, par rapport à juin.

TOTAL, dom-tom compris : 6 665 300

Quelques chiffres qui parlent :

Chômage Longue durée (entre 2 et 3 ans) : - 0,7 % sur 1 an.

Chômage Très Longue Durée + de 3 ans : + 3,9 % sur 1 an.

Chômage des 50 ans et +, + 6,3 % sur 1 an.

1 chomeur inscrit à pôle emploi sur 2 (48,95 %) ne perçoit AUCUNE INDEMNITE, ni ARE (allocation retour à l'emploi), ni allocation de solidarité (ASS, AER)