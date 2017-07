Des mures et des pas vertes

@Jeussey de Sourcesûre

ça reste à prouver...

d’une part Hulot déclare envisager de fermer 17 réacteurs nucléaires, et en même temps interdire d’ici peu les voitures diesel, et essence...ça sous entend qu’il veut relancer les voitures électriques et donc le nucléaire... je me demande si c’est pas juste contradictoire ?