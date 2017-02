Helen Caldicott : à Fukushima la fusion ne fait que continuer 13 février 2017

Bonjour,

Merci pour cette veillle sur Fukushima. La catastrophe n’a pas pu être contenue. Les conséquences vont être très lourdes.

Les risques d’une aggravation de la situation sont très importants.

Le constat qui s’impose, c’est que l’humanité est totalement irresponsable : devant un tel risque, tous les pays auraient dû unir leurs force.

Ce désastre montre à quel point les hommes sont aveuglés par l’orgueil et la vanité, ainsi que l’immaturité et le faible niveau de conscience global dans lequel nous vivons.

L’avidité que génère cette absence de conscience génère une soif inextinguible de pouvoir et de profit à court terme, ce qui perpétue une violence auto-destructrice pour l’humanité sous de multiples formes.

L’urgence est de développer un véritable et profond sentiment positif de soi-même, sans culpabilité ni haine, par la présence et la compréhension, qui permette d’intégrer notre condition, et ainsi d’apaiser autour de soi. Le « Moi » est une illusion totale : l’autre est moi et si je le détruis, je me détruis. Sans morale abétissante non plus : s’i l’autre me détruit, je le neutralise d’une façon ou d’une autre.

S’il y a une catastrophe (nucléaire, terrorisme, guerre, etc.), je fais ce que je peux pour amener ma pierre à l’édifice et sauver ma vie et celle de mes proches (pas d’hypocrisie inutile), mais je ne laisse pas la peur m’envahir, et je ne crois aucun bonimenteur d’aucune sorte.

Vous n’avez qu’une obligation dans la vie : être profondément heureux quoi qu’il arrive, ce qui est la seule façon de se respecter soi-même. Tout le reste en découle.

Très bonne journée.