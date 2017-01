L’économie des vases communiquants

Une espèce à protéger : la nôtre !

L'économie mondiale est un « système global » complexe dont la lisibilité est très imparfaite, et dont le pilotage est donc tout aussi imparfait. La fiscalité est le critère le plus pertinent pour définir les 200 « sous-systèmes » qui le composent. Il y a un flux d'échanges permanent de biens, de services et financiers entre ces 200 sous-systèmes, chaque sous-système (ou Etat) devant assurer un équilibre entre les entrées et les sorties, faute de quoi il y a une accumulation de dettes par le déficit du commerce et le budget de l’état. On peut appliquer à l'ensemble le principe des « vases communiquant » pour mettre en évidence ces flux d'échanges entre les Etats qui doivent trouver un équilibre. C’est une métaphore qui a le mérite de la simplicité ;

Les différences entre les Etats sont très importantes : il y a par exemple ceux qui vendent du pétrole et du gaz et importent tout le reste ; il y a ceux qui n'ont pas ou peu de pétrole et de gaz mais qui produisent des biens et des services qu'ils échangent avec les précédents et entre eux ; certains sont en déséquilibre structurel car ils ne peuvent assurer le financement de ce qu'ils importent par leurs propres exportations ; d’autres sont dans un état de pauvreté telle qu’ils ne subsistent que par des transferts (prêts non remboursés etc.). 20% des sous-systèmes (les pays du G20) assurent 80% de la production de richesse et des échanges de l’ensemble qui reposent sur la science et la technique.

Flux d'échange et production de richesse ont été contrariés au cours de l'histoire par les guerres, les aléas climatiques, les technologies inappropriées etc., destructions que le système global a pu absorber, ce qui est un marqueur fort de sa résilience. Et les échanges ont été accélérés par le développement du transport mondial (terrestre, maritime et aérien) qui a bénéficié du développement des techniques et de la réglementation comme celles de l'OMC (abaissement des droits de douane, normes etc.).

Mais il faut aujourd'hui ajouter trois contraintes supplémentaires : la démographie, la baisse inéluctable des ressources naturelles et l’accroissement des pollutions (avec comme principale conséquence les modifications climatiques), contraintes qui mettent des limites à la croissance continue depuis 200 ans, et sur le fonctionnement du « système global » nécessaire pour faire face aux besoins croissants qui résulte de l'augmentation du niveau de vie de plus de 50% de la population mondiale d’une part, et d’autre part de la croissance démographique – avec la perspective d’un doublement dans le siècle.

Les Etats veulent tous « exporter » pour pouvoir équilibrer leur commerce extérieur, c'est à dire acheter ce qui leur manque. Mais la technologie génère des effets pervers, comme par exemple dans le secteur financier avec les transactions hyper fréquences.

Toute la chaîne de valeur dépendante de la finance se développe et la vitesse de circulation des flux physiques s’accroît : c'est le zéro stock. Tout est dans les flux ! Plus cette vitesse est forte plus le secteur du transport obtient de bons retour sur investissements... qui permettent d'investir pour encore accroître le flux en volume et en vitesse. Rien ne semble pouvoir s'opposer au vaste jeu des vases communiquants entre eux, jeu en partie aveugle et hors contrôle : la question n’est plus da savoir s’il y a un pilote dans l’avion, mais où est la cabine de pilotage – et s’il y en a une !

Le diable s’est longtemps caché dans l'exploitation des ressources naturelles et l'augmentation des pollutions (avec ses effets sur le climat et l'environnement). Et le diable peut jouer un mauvais tour au génie inventif en le privant de ce dont il a besoin : de l'énergie et des ressources naturelles abondantes et peu coûteuses ; mieux encore en l'enfermant dans un environnement invivable, et-ou peu exploitable ! Le diable est en train de faire le grand schlem !

Comment éviter l'apocalypse ? Peut-on s'opposer à une détérioration de l'environnement en freinant le système pour lui permettre d'atterrir sur quelque chose d'assez soft qui respecte durablement l'environnement ? C'est l'enjeu du siècle, et ce n'est pas en triant les déchets et en recyclant les produits qu'on y arrivera. Comment limiter l’extraction des énergies fossiles à ce que la planète peut supporter ? Comment surtaxer le transport ? Comment rendre acceptable de façon globale le fonctionnement des 200 vases communiquants ?

L’objectif serait d'atteindre un nouvel équilibre suffisamment respectueux de l'environnement pour que l’espèce ne soit plus une « espèce en voie de disparition » ! Mais on peut difficilement imaginer que les hommes réussiront à relever ce défi. Résisteront-ils à la tentation de pêcher le dernier poisson ?, rien n’est moins sûr !