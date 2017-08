L’environnement, c’est un sport de riche.

La pollution du sol, de l’eau, de l’air, la production de déchets et les consommations en ressources énergétiques (charbon, gaz, pétrole, uranium) sont la spécialité et la caractéristique des pays riches.

A chaque fois que l’on dépense de l’argent, on pollue. Qu’on achète un café, un jouet pour ces enfants ou un billet d’avion, on génère une pollution.

Moins on dépensera et plus longtemps la planète sera vivable pour l’espèce humaine. Etre pauvre c’est sauver l’humanité.

La croissance économique est la cause majeure de la pollution et du réchauffement climatique ; réduire l’impact environnemental est en contradiction totale avec le mode de vie des habitants de notre planète.

C’est bien pour cela d’ailleurs que rien n’est mis en place pour enrayer le processus de pollution et de réchauffement climatique.

Aux grands maux les grands remèdes. Or, afin de minimiser la situation, on a présenté les problèmes de pollutions avec des conséquences imperceptibles, lointaines et incertaines : montée des eaux en 2050, fonte des glaces au pôles sud et nord, les études se contredisent… et on en appelle à la bonne volonté individuelle : fermer l’eau du robinet quand on se brosse les dents… éteindre les veilleuses…

La problématique doit être posée de manière complètement inverse : depuis 40 ans, l’eau du robinet en Bretagne n’est pas potable, de mémoire d’homme on a jamais connu de l’eau potable dans une rivière en France. L’air des grandes villes est dangereuses, l’asthme, les insuffisances respiratoires augmentent et même en montagne l’air est plus pollué que partout ailleurs ! http://www.air-rhonealpes.fr/article/sources-de-pollution

Pourquoi depuis 40 ans on nous parle des ours polaires, des icebergs que personne n’a vus de ces propres yeux alors que là, devant nous, tous les jours, les poissons des rivières de la haute Savoie sont impropres à la consommation : Ils sont même toxiques car chargés en PCB. https://www.anses.fr/fr/content/consommation-de-poisson-deau-douce ; les abeilles ne produisent plus de miel, il n’y a plus de station de ski en France ouverte à Noel…

Lorsque l’énoncé du problème est général et trop global, personne ne se sent concernée par la solution…

Par contre si depuis 40 ans on nous avait montré le problème sous une forme beaucoup plus précise immédiate et proche de nous. Nous aurions réclamé des solutions globales et efficaces à nos politiques.

Le problème du changement climatique est volontairement mal posé. Comment modifier les émissions polluantes dans l’atmosphère par les véhicules alors que toute l’industrie automobile mondiale est connectée ensemble et fonctionne de la même manière ? http://www.lemonde.fr/economie/visuel/ . Il n’y a aucune concurrence de technologie dans le secteur automobile ! Même chose pour les domaines de la construction ou de la chimie.

L’environnement c’est de toute façon un sport de riche ; plus on est riche et plus on consomme et plus on génère de déchet. Absolument tout ce que l’on achète deviendra un déchet un moment ou un autre ; 30 secondes après l’achat (papier de bonbon) ou 10 ans après (voiture).

Les solutions aux problèmes environnementaux ne peuvent pas marcher de manière efficace sans une contradiction profonde avec notre mode de vie. Avec les technologies actuelles, la croissance économique est un vecteur de pollution. Les multinationales ont le monopole et empêchent la concurrence technologique dans les domaines du transport, de l’énergie, de la chimie, du bâtiment, du textile … tant que cette situation perdurera, Il n’y aura pas de solution possible pour inverser la tendance à la dégradation environnementale de la planète.