LA CAUSE DES « REVOLUTIONS ANIMALES » : le livre !

L’image que nous nous faisons des animaux a changé. Nous les percevons désormais comme des individus sensibles. Ce livre, à travers les grands spécialistes internationaux, dresse le portrait de l’état actuel des connaissances qui suppose les droits et le respect aux animaux.

Quand un éditeur conjugue ses forces et son art avec Arte, une chaine de télévision de qualité, il en ressort forcément des choses intéressantes. Un pavé de 574 pages, 100 photos, avec pas moins de 80 contributeurs des deux sexes et des spécialistes du monde animal international ! Ce livre n’est pas tombé du ciel, il a bénéficié d’un effet boule de neige autour de la condition animale. Un cycle de conférences « Révolutions animales : de la science au droit » à la Cité des Sciences a eu lieu en quatre actes, avec la participation de chercheurs, juristes, penseurs. Ils se sont penchés sur cette thématique entre septembre 2015 et janvier 2016. Ces conférences ont été enregistrées et vous pouvez les retrouver sur la toile. Elles s’adressent à tous les publics.

http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/conferences-en-ligne/saison-2015-2016/revolutions-animales-de-la-science-au-droit/

S’en est suivi en écho la publication de ce fameux livre qui lui-même ouvre des portes. Ainsi encore très récemment 23 personnalités du monde intellectuel ont lancé un appel au premier ministre Manuel Valls, le 18 octobre 2016. Pour que soit créé un secrétariat d’Etat à la condition animale dans les plus brefs délais, afin de mieux défendre leurs intérêts. La France étant très en retard dans ce domaine, comme dans bien d’autres.

La reconnaissance des animaux en tant « qu’êtres vivants doués de sensibilité » remonte à peine à janvier 2015, lors de son entrée dans le code civil. Alors que d’autres pays depuis longtemps ont des partis politiques qui se consacrent à la cause animale et à leur lutte pour l’amélioration de leurs droits et à leur bien-être.

Vous pensez bien, en tant que Singette, donc singe femelle et qui plus est migrante d’Afrique, métisse de surcroit, cette cause animale me tient forcément à cœur et aux tripes. Ce livre tombe pile poil, sans pour autant sombrer dans l’angélisme bêlant et en gardant mon esprit critique toujours en alerte contre l’énoncé de certaines récupérations extrémistes à droite toute, de type éthologiste. Du fait justement du silence bon teint et assourdissant des écologistes pur sucre, que je dénoncerai le moment venu. Cette appropriation des thématiques majeures de notre époque par la clique autour du FN en pointe électorale, capable même de battre le pavé, à la place des véritables acteurs des mouvements sociaux, en dit déjà trop long de ses intentions.

Dans les années 70, c’était la bouffe macrobiotique qui avait le vent en poupe. De nos jours les vegans et végétariens envahissent avec succès les assiettes de nos cantoches jusque dans nos maisons. Les vegans vont jusqu’à refuser le cuir des animaux pour se vêtir, refusent bien évidemment les expérimentations sur les animaux et leurs estomacs refusent d’en consommer. Les gorilles n’ont pas attendu les signaux des hommes conscients. Uniquement végétariens, ils sont 7 fois plus puissants à égalité de poids que vous autres femmes et hommes. De cette force tranquille et pacifique, nous devons en prendre de la graine. Dans le sens d’une mutation écologique engagée au sein d’une véritable rupture anthropologique avec l’être humain trop sûr de lui et dominateur.

La polémique en 2015 autour des conditions d’abattage à Alès ressurgit encore aujourd’hui avec le scandale de l’abattage des vaches avec leur fœtus à Limoges, en date du 2 novembre 2026, dans une vidéo insoutenable à l’appui :http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/11/03/de-nouvelles-videos-choc-denoncent-l-abattage-de-vaches-gestantes-a-limoges_5024506_3244.html

Marine Lepen grande récupératrice de tous les mouvements d’idées pour piocher des voix dans le vivier des amis des animaux, lors d’une conférence de presse du 11 octobre 2016 s’était égosillée à demander à « mettre en place l’obligation de l’étourdissement de l’animal lors de sa mise à mort dans les abattoirs. C’est une proposition de bon sens et de respect élémentaire ». Ce qui n’empêche pas ce parti d’être pro chasse et pro corrida et avoir un tout autre discours autour des abattoirs casher ou hallal ! De même que Brigitte Bardot n’a jamais caché sa proximité avec Jean-Marie Lepen.

Dans le livre, un certain Yves Christen, socio biologiste de son état nous convie au « Peuple léopard ». Dans le passé, il fut très proche des thèses de la Nouvelle droite. « Un pt’it QI un gros bunker, c’est la Nouvelle droite » dixit mon ami Ramon Pipin à l’époque de son groupe Odeurs. A croire que dans ce vivier de scientifiques, il existerait encore (sans pour autant généraliser) une certaine tradition éthologiste au pas de l’oie. Comme chez Conrad Lorenz qui en fut l’un des pionniers. De ce courant sont sortis des personnes extrêmement conservatrices pour rester poli et Conrad ne cacha pas ses sympathies pour le nazisme.

Les Verts de gris emprunts aux luttes partisanes pour devenir le calife à la place du calcif se sont tus sur tous ces sujets, laissant la parole libre à la peste brune en ébullition.

Comme quoi, les courants de la cause animale embrassent l’humanisme des Lumières dont je me revendique jusqu’aux autres tendances citées précédemment. Donc, il n’est pas du tout facile de parler d’une seule voix !

Un autre exemple qui n’est pas tiré du livre et qui pose la question de l’analyse d’une découverte et sa véracité avérée qui force le débat à s’ouvrir de façon sympathique. Sur Médiapart en date du 22 octobre 2016, un article intitulé : « Des éclats de quartz tranchants, retrouvés au Brésil, remettent en question l’histoire de l’origine des outils reconstruite par les anthropologues ».

https://blogs.mediapart.fr/michel-de-pracontal/blog/221016/samedi-sciences-222-des-singes-du-bresil-chamboulent-lhistoire-des-premiers-outils

La revue Nature dont est inspiré cet article semblerait indiquer que des sapajous ou capucins auraient devancé les premiers hommes dans l’acte de se servir d’une pierre comme d’un marteau. « La découverte brésilienne suggère que les premiers outils de pierre pourraient aussi être l’œuvre d’une espèce de primate n’appartenant pas à la lignée humaine ». Eureka, les singes vous battent, hey bananes, d’une longueur ! Ce à quoi dans un commentaire, une personne répond que lors de l’Académie des sciences à Paris en 2015, Jacques Pelegrin grand spécialiste du paléolithique ancien et moyen a démontré que les singes ne fabriquent pas des éclats intentionnels ni des outils.

Pour mettre tout le monde d’accord et revenir à notre sujet du départ, ce fameux livre, revenons-en aux fondamentaux à travers la figure de ce cher Darwin. Dans son ouvrage « La filiation de l’homme », le naturaliste en herbe ne se privait pas d’évoquer déjà, que les chimpanzés étaient capables de casser des noix avec une pierre et qu’un jeune orang-outang se servait d’une branche comme d’un levier. J’avoue que parmi tous les articles du livre que j’ai dévorés, celui d’Emmanuelle Grundmann m’a le plus touché, en hommage aux grands singes en voie de disparition qu’elle intitule « Des hommes comme les autres ».

Plus proche de nous et de vos mœurs barbares à l’égard des animaux, peut-être qu’un jour à force de luttes pour la condition animale, la chasse, activité ancestrale dans nos campagnes sera éradiquée. Je pense au Médoc où j’habite à seule fin de tuer pour le plaisir des animaux sauvages, principalement des chevreuils et des sangliers. Cette activité sanguinaire recouvre une pratique économique et sociale voir politique autour de la mise à mort. Il serait possible de rassembler ces mêmes personnes concernées sur d’autres activités et valeurs, que sur le procédé de mise à mort collective des animaux. Autant l’affection existe aussi bien chez l’homme que chez l’animal, que la haine de l’animal par l’homme à guerroyer au fusil pour l’exterminer de son milieu naturel.

Ce livre prouve à la lumière des dernières études scientifiques que les animaux sont dotés d’une conscience, d’une intelligence, qu’ils ont la capacité de souffrir et même de ressentir de l’empathie. Si les animaux sont désormais considérés comme des personnes humaines et non plus comme de simples objets de consommation et d’exploitation, alors il serait grand temps de leur donner les droits qui leur reviennent.

Dans ce livre on découvre que les pies ont la capacité de ressentir le deuil, les éléphants restent à côté de la carcasse d’un parent décédé. Chez les chimpanzés, lorsqu’une mère a perdu son petit, elle reste plusieurs jours avec le jeune et montre qu’elle a du chagrin.

Dans notre culture, Descartes nous a inculqué la notion de l’animal machine. Par cette thèse de la mécanisation de l’animal qui est empreinte encore de de l’actuelle réalité, ce livre justement tente de prouver que l’animal est aussi peu une machine que l’homme ne l’est. Heidegger aussi de son point de vue a recouru aux thèses mécanistes. Il qualifiait les animaux comme des êtres pauvres en monde. Ce qui supposerait qu’ils auraient une conception de la richesse et qu’ils en seraient privés. Et que de fait leur seule relation au monde toucherait un point de vue utilitaire à l’homme, point barre.



En tout cas ce livre, pavé dans la marre, a le mérite de rassembler moult personnalités compétentes et engagées dans le domaine de la défense des animaux. Sous la direction de Karine Lou Matignon et dans une préface de Jane Goodall célèbre primatologue, dans une approche transdisciplinaire très riche, chacune et chacun s’accorde par obligation éthique, de devoir tenir compte de ces révolutions animales et ne plus considérer les animaux comme des objets de consommation et d’exploitation à des fins cruelles et mercantiles. En un mot, considérer les animaux comme des personnes humaines pour lesquelles nous avons des droits à respecter à des égards.

Un travail de titan qu’il faut encourager et qui c’est certain portera ses fruits, avec quelques bémols que j’ai évoqués concernant le danger de la récupération par un parti de la haine.

Un livre à mettre entre toutes les mains et déguster avec appétence et en commun. Un régal !

Révolutions animales Comment les animaux sont devenus intelligents, sous la direction de Karine LOU MATIGNON, préface de Jane GOODALL, avec : Eric BARATAY • Marc BEKOFF • Gilles BOEUF • Jean-Yves BORY • Florence BURGAT • Georges CHAPOUTHIER • Yves CHRISTEN • Boris CYRULNIK • Fabienne DELFOUR • Vinciane DESPRET • Elisabeth DE FONTENAY • Jane GOODALL • Emmanuelle GRUNDMANN • Pierre JOUVENTIN • Barbara KING • Baptiste MORIZOT • Mehdi MZABI • Shelby Elaine MAC DONALD • Fabrice NICOLINO • Jessica PEARCE • Guo PENG • Matthieu RICARD • Peter SINGER • Lynne U. SNEDDON • Thom VAN DOOREN • Franz de WAAL • Steven WISE… éditions Les Liens qui libèrent et Arte éditions, 574 pages, + 100 photos, octobre 2016, 38 euros