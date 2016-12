Ce vert, qui fait trembler les comédiens, (il porterait la poisse ?), et les fervents adorateurs du nucléaire, est avant tout la couleur de l’espoir.

Pour la petite histoire, en réalité, pour les comédiens, cette parano du vert était liée à l’utilisation de l’arsenic, lequel servait à l’époque à donner à leurs costumes de scène cette belle couleur verte, et la transpiration aidant, l’arsenic venait contaminer l’acteur, avec les conséquences que l’on peut imaginer. lien

Mais revenons à l’espoir vert...

Les COP se suivent et se ressemblent, et les promesses s’envolent encore plus vite qu’elles sont venues, mais pourtant, un peu partout les énergies propres et renouvelables font des percées de plus en plus significatives.

Ainsi Las Vegas, cette célèbre ville du jeu vient de décrocher un joli pompon en devenant la plus grande des villes des Etats-Unis uniquement alimentée par les énergies vertes.

Pour y parvenir, plusieurs pistes ont été exploitées : aux turbines hydro-électriques du barrage Hoover, se sont ajoutés une centrale solaire photovoltaïque d’une puissance de 100 mégawatts, et de nombreux panneaux solaires sur le toit des bâtiments, le tout appuyé par de sérieuses mesures d’économie d’énergie, permettant d’économiser annuellement près de 5 millions d’euros. lien

Restons aux USA pour découvrir la plus grande centrale solaire thermique du monde, inaugurée par Google, qui pour 2 milliards d’euros, au cœur du désert de Mojav, produit de l’électricité pour 140 000 ménages, avec une capacité de 400 Mégawatts. lien

Google est en effet l’un des acteurs financiers de cette installation à hauteur de 168 millions de dollars, afin de peaufiner l’image de marque qu’il veut se donner, dans le domaine de la défense de l’environnement. lien

Quittons les USA pour le Danemark, ce pays qui a vu naître la 1ère éolienne géante, à Tvind, est aujourd’hui le 1er pays à tourner à 100% en énergies propres et renouvelables.

Les Danois ont fait encore mieux, ils sont maintenant en surproduction énergétique, ayant produit 111% d’électricité, dont ils ont revendu le surplus à l’étranger. lien

Quelle leçon pour la France dont l’éolien ne représente que 3,9% de la production d’électricité, alors notre potentiel marin est l’un des plus riches de toute l’Europe.

Encore plus près de nous, allons en Flandres, puisque le parc éolien flamand vient d’atteindre, avec 52 turbines supplémentaires, une capacité de 920 MW...auquel s’ajouteront une dizaine d’éoliennes supplémentaires qui seront raccordées au réseau en 2017. lien

Dans le monde entier, les énergies propres ont le vent en poupe, et d’Ouarzazate, au Maroc, ou une centrale géante thermodynamique répartie sur 2000 hectares, alimentera sous peu 2 millions de foyers (lien), à Melbourne, ou sur les toits de l’entreprise AGL énergie, 20 000 mètres² de panneaux solaires génèrent 100 000 kWh par an, (lien) en passant par Berlin, ou sur la façade sud d’un immeuble, les cellules photovoltaïques injectent dans le réseau 25 000 kWh par an. lien

En Espagne, près de Séville, les 624 miroirs héliostats donnent de l’électricité propre à 6000 foyers, pour un coût total de 35 millions d’euros. photo

Transmis à Areva qui à dépassé les 10 milliards d’investissement pour un EPR dont on ne sait s’il sera opérationnel un jour. lien

Au Costa Rica, le choix a été fait de s’écarter des énergies sales et fossiles, et que ce soit grâce à la géothermie, à l’éolien, au solaire, et surtout grâce au méthane fabriqué, le pays réussit à s’alimenter principalement d’énergies propres.. lien

Le plus grand parc éolien en mer se trouve au large des côtes britanniques, et alimente en énergie 500 000 ménages.

Non loin de là, en écosse, l’hydrolienne AK-1000 va alimenter en 2017 jusqu’à 200 000 foyers.

En Islande, à Nesjavellir, (ou en Californie, à Salton Sea, et ailleurs...) la géothermie produit 70% de l’énergie totale nécessaire aux islandais.

Et quid de cet engin nommé Azura, immergé par 30 mètres de fond, non loin de l’archipel d’Hawaï, qui convertit les mouvements des vagues en électricité ?

ou de ce WS-4, installé en Chine, comportant 4 turbines verticales, capable d’exploiter l’énergie des vents les plus violents ?

En Europe, les énergies propres, d’après Eurostat, sont la principale source énergétique, et dépassent le nucléaire, même si la France fait largement figure de cancre de la classe. lien

On vous le dit, 2017, c’est l’année de l’espoir...peut être pas en France, mais en tout cas un peu partout dans le monde.

Comme dit mon vieil ami africain : « c’est pas que le puits soit trop profond, c’est que ta corde est trop courte ».

L’image illustrant l’article vient de mathieumth.wordpress

Merci aux internautes pour leur aide précieuse.

Olivier Cabanel

Articles anciens

Les éoliennes sont dans le vent

L’électricité, c’est gratuit

Les énergies, c’est du propre

Après Totness, Feldheim

Totness enlève le haut.

Le caillou dans la chaussure

Un avenir radieux ou irradié

Sans transition, la chute !

L’énergie en partage

Il y a ceux qui nous pompent l’air…

Comment tourner la page du nucléaire, du pétrole et du charbon

Au pays du soleil, le vent !

De l’eau dans le gasoil

Roulez, roulez, petits plastiques

Faire le plein avec du vide

MHD, l’énergie cachée du futur

Quand les ordures se changent en or

Vive l’énergie positive

Sortir en douceur du nucléaire

Du pétrole sous les sabots

Energies propres en Suède

De la fuite dans les idées

L’imagination au pouvoir

Tel un avion sans kérosène

Rouler malin

D’autres énergies pour sortir de la crise

Au chaud sur la terre de glace

Simple comme l’eau chaude

Témoignage sur le photovoltaïque en France

Le plein de cochon à la pompe

Le nucléaire dépassé par des cochons

Déchets, de l’or dans nos poubelles

En France on a pas de pétrole, et pas d’idées non plus