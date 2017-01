Le gaz naturel, une étape pour accélérer la transition énergétique

Se réveiller un matin dans un monde où l’énergie est produite par des panneaux solaires, des éoliennes et des barrages hydrauliques, un beau rêve non ? Sauf que la transition énergétique ne se fera pas de manière aussi radicale, les hydrocarbures disparaitront progressivement et le gaz naturel a encore de beaux jours devant lui.

Le gaz naturel, peut-être l’hydrocarbure la moins médiatisée. Celle qui suscite moins d’intérêt que le pétrole ou le charbon. Cette-dernière est d’ailleurs encore la première source de production d’électricité. Pourtant, le gaz naturel présente de nombreux avantages et permettra d’embrayer sur la prochaine étape de la transition énergétique. Parce qu’il ne faut pas penser que les énergies renouvelables remplaceront subitement les énergies d’hier, nous commencerons d’abord par consommer les énergies moins polluantes.

Le gaz naturel est une source d’énergie qui, pour la même quantité d'énergie délivrée, émet deux fois moins de gaz à effet de serre que le charbon. Facile d’utilisation, il peut jouer un rôle utile d’énergie de transition vers l'objectif lointain d'une économie décarbonée. Si son exploitation est inférieure à celle du pétrole ou du charbon, c’est parce que le développement du GNL (Gaz naturel liquéfié) a nécessité des avancées technologies importantes pour permettre sa liquéfaction. Grâce à cette innovation, sa disponibilité et sa distribution dans le monde ont été facilitées et le gaz peut être transporté aux quatre coins du monde à bord de méthaniers puis regazéifié. Le GNL échappe donc aux contraintes de la distribution par des canalisations fixes, les gazoducs, soumis aux incertitudes géopolitiques et qui impliquent généralement des contrats de long terme du fait des très lourds investissements nécessaires.

Aujourd’hui, le gaz naturel représente plus de 21 % de la demande mondiale d’énergie primaire. La demande mondiale de gaz a augmenté de 2,8 % par an en moyenne ces dix dernières années. C'est une croissance sensiblement plus rapide que celle de l'énergie (2,6 %), et que celle du pétrole en particulier (1,3 %). Mais ce rythme de croissance est largement inférieur à celui du charbon (4,6 %) compte tenu d'un regain d'intérêt pour cette énergie depuis 2003. Ceci s'explique principalement par la meilleure compétitivité du charbon et les besoins croissants en Chine et en Inde.

Si le gaz connaît une telle embellie, c’est parce que la demande est tirée par les pays émergents, généralement peu soucieux de la transition énergétique et des rejets de gaz à effets de serre. Une croissance de la demande qui montre que la véritable transition, celle qui verra la suppression définitive des hydrocarbures, est encore un objectif très lointain. L’autre explication c’est que la croissance de la consommation gazière est liée en grande partie à son développement dans le secteur électrique. La catastrophe de Fukushima qui a ébranlé l'industrie nucléaire a renforcé le potentiel de développement du gaz naturel qui apparait comme une alternative de choix pour répondre aux besoins en électricité.

Energie peu coûteuse et facile à extraire, elle se positionne comme la solution à court et moyen-terme pour répondre à la hausse de la demande en électricité. Avec la croissance des pays émergents et le développement du réseau électrique sur le continent africain, les besoins énergétiques ne feront que croître et il faudra rapidement répondre à la demande. De plus, les réserves de gaz sont suffisantes pour anticiper cette croissance. Environ 2/3 des réserves prouvées mondiales de gaz naturel – dont la durée de vie au rythme de consommation actuel est de 60 ans – sont concentrées en Russie et au Moyen-Orient (Iran, Qatar). Grâce à la découverte de nouveaux champs (notamment dans la zone offshore d'Asie/Océanie) et à la réévaluation de champs existants en dehors de l'Europe, les réserves mondiales ont augmenté de 30 % durant la dernière décennie. Au-delà des réserves, il existe un potentiel important de ressources en gaz conventionnel qui reste à développer et qui représenterait environ 120 années de consommation. A l'avenir, le Moyen Orient et la CEI devraient couvrir une part croissante de la production mondiale de gaz.

A cela, il convient d’ajouter les ressources de gaz non conventionnelles, qui représentaient déjà 16 % de la production mondiale en 2011 et cette part augmente régulièrement au fil des années. Les ressources mondiales récupérables de gaz de schiste permettraient de doubler le niveau des réserves actuelles de gaz naturel. De quoi changer la donne de la géopolitique gazière, si on arrivait à les exploiter de façon durable et économique.

Le gaz naturel offre un bilan environnemental très favorable dans la production d'électricité. De plus contrairement au charbon, il ne contient pas de soufre. Les centrales électriques au gaz nécessitent des investissements et des coûts opératoires plus faibles. En outre, elles ont des rendements qui peuvent être supérieurs à 55 %, ce qui diminue considérablement la consommation énergétique et donc les émissions globales dans l'atmosphère.

Des investissements sont encore nécessaires pour résoudre les derniers problèmes liés à l’approvisionnement et au stockage pour permettre au gaz de réellement concurrencer les autres hydrocarbures.