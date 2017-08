Vers l’Écolieu, une nouvelle approche de l’éco-responsabilité

…ou comment contourner les lacunes des microsociétés

Après seulement un an d’existence, l’association Vers l’Écolieu offre une solution nouvelle et exclusive aux alternatives de micro-sociétés tendant vers le lien social et une démarche éco-responsable : un regroupement de projets locaux « à la carte » ou chacun est libre d’adhérer aux projets qui lui parlent.

Une solution qui fait peu à peu son chemin au fil des conférences, espaces d’échanges et rendez-vous conviviaux de l’association…

Vers l’Écolieu : en marge du militantisme, l’OVNI qui séduit

Vers l’écolieu est une association favorisant les alternatives sociales et solidaires à l’échelle locale. Comme beaucoup. Ce qui fait la différence de Vers l'Écolieu, c’est son approche « à la carte » des initiatives qui en sont issues. Là où beaucoup de projets de micro-sociétés, d’éco-hameaux, et d’éco-habitat ont échouées par nécessité pour leurs membres d’adhérer à des règles souvent contraignantes et créant des barrières à l’entrée et sortie des projets (propriété partagée, obligation de participer à des tâches collectives, posture politique…), « Vers l’Écolieu » propose une solution adaptable à chacun dans laquelle les membres sont libres de participer ou non aux différentes initiatives. Une seule ligne directrice ici, adhérer aux valeurs de l’association : l’altruisme, et l’équité.

C’est ainsi qu’après un an d’existence, Vers l’Écolieu peut se targuer de rassembler parmi ses quelques centaines d’abonnés et membres actifs un melting pot de tous milieux et de toutes générations, militants écologistes, vegans, partisans de la décroissance engagés vers une alternative libertaire globale... mais aussi des personnes habituellement hors de ces sphères rencontrées au fil des évènements grand public, qui ont ainsi découvert qu’il était possible de vivre plus sainement sans sacrifier leur mode de vie, et se sont intéressés par ce biais à ce petit groupe de personnes bon enfant, cherchant plus le mieux vivre et faire tâche d’huile dans la société que de s’en ostraciser.

Vers l'Écolieu, maintenant…

Reconnu par de nombreux acteurs et lanceurs d’initiative de la région parisienne, les membres de « Vers l'Écolieu » ont mis le doigt sur le territoire le plus à même d’accueillir sa structure et permettre de s’insérer dans le tissu d’initiatives locales : la zone rochelaise.

En lien avec le service d’urbanisme de la communauté d'agglomération cherchant à mettre en place l’éco-quartier de Bongraine sur la commune d’Aytré à l’horizon de 2019, « Vers l'Écolieu » multiplie les évènements sur Paris et La Rochelle afin de favoriser l’émergence de nouveaux projets d’habitation, de projets professionnels, ou de loisirs tels que des Amaps, des jardins partagés, des co-habitats, ou encore des entreprises coopératives.

A travers ces événements, vous pouvez ainsi retrouver « Vers l’Écolieu » tous les mercredis au cours de pique-niques conviviaux, mais aussi à travers des sessions live de présentation du projet sur leur chaîne youtube, ou au cours de leurs conférences à la REcyclerie.

