Bientôt, l’Allemagne de Martin Schulz ?

>> soixante années d’un travail long et fragile de coopération européenne



Il y a peu Orban a annoncé que depuis « les sanctions » envers la Russie, la Hongrie a perdu plus de 6 milliards d’euros... Comparativement le CA entre Serbie et Russie a triplé au cours de ses dernières années.



Comme quoi, c’est plutôt fructueux de ne pas faire partie de cette UE à la con.