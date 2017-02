Brexit : l’illusoire facture demandée par l’UE

Décidément, les opposants au Brexit n’ont pas froid aux yeux. Après leur défaite électorale, ils sont allés de déconvenues en déconvenues, entre le maintien de la croissance, la position dure de Londres dans les négociations, et le passage sans faille au Parlement de la procédure. Voilà maintenant qu’ils présentent une note extravagante de plusieurs dizaines de milliards à la Grande-Bretagne !

Un solde de tout compte inconscient

Sauf qu’il semble tout de même assez peu probable que Theresa May soit enthousiaste à l’idée de faire un énorme chèque à l’UE, en forme de cadeau de départ. Ce n’est pas vraiment ce que les électeurs ont en tête. Mieux, sa ligne dure dans les négociations lui permet d’entrer de manière plus favorable dans cette négociation . Même si Londres a besoin du marché européen, parce qu’elle a un large déficit commercial avec l’UE, c’est cette dernière qui a le plus à perdre. D’ailleurs, c’est bien ce que semble avoir compris l’Allemagne, qui ne veut pas vouloir sacrifier ses exportations vers la Perfide Albion . Bref, dans cette guerre de tranchée, le rapport de force n’est pas celui que l’on dit.