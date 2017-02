Brexit : la Grande-Bretagne honore la démocratie

Eurosceptique que vous êtes Laurent, vous vous empressez de vous féliciter de tout ce qui pourrait nuire à cette construction très imparfaite certes mais encore protectrice des nationalismes qui sont le ferment de la guerre. Donc certes on peut noter que la GB a suivi la vox populi, mais on verra ce qu’il va en être lors des modalités de sortie avec l’UE Et là on n’est même pas encore au début du processus de négociation puisque la GB n’a pas encore déposé officiellement sa demande de faire jouer l’article 50 du traité de Lisbonne. Quant à moi j’attends que l’Union Européenne défende chèrement nos intérêts et fasse comprendre enfin à nos amis grand-bretons qu’à la fin leur double-jeu, un pied dedans, un pied dehors, va leur coûter cher.