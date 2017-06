Daech : toujours la guerre.

Week-end de deuil pour la Pentecôte. À quatre jours des élections législatives au Royaume-Uni, la veille du concert de la chanteuse Ariana Grande pour honorer les victimes de l’attentat de Manchester , un nouvel attentat islamiste a tué, à Londres le 3 juin 2017 vers 23 heures, au moins 7 personnes et blessé 48 autres personnes, dont plusieurs Français. Ce nouvel acte d’horreur touche donc aussi la France, pas seulement parce que plusieurs de ses ressortissants en ont été les victimes, mais surtout parce que notre pays se trouve dans la même situation, celle d’une guerre contre Daech dans une période électorale. Second attentat en Grande-Bretagne ces derniers jours, avec celui de Manchester, troisième depuis le début du printemps, les trois ont coûté la vie à 35 personnes.La Premier Ministre Theresa May , qui comptait succéder à David Cameron l’été dernier sur la base de la seule négociation du Brexit , va principalement se concentrer sur la lutte contre le terrorisme. Paradoxalement, cette guerre contre l’islamisme doit nécessairement se faire dans un cadre de coopération renforcée sur le continent européen (en termes de renseignements, de coopération policière et judiciaire, de contrôle aux frontières, de combat sur la terrain contre Daech en Syrie , etc.). L’isolationnisme ne pourrait être qu’un atout supplémentaire des terroristes qui agissent de manière très décentralisée et dont le potentiel de menace est homogènement réparti sur l’espace européen.Les Français comme les autres Européens sont malheureusement toujours autant concernés car les risques d’attentat restent toujours très élevés. La vigilance de tous les citoyens est donc requise, au risque de quelques poussées de paranoïa dans les trains, les avions, les métros, etc. (un bagage à l’abandon devient une bombe en puissance, la distraction des voyageurs devient un défaut particulièrement malvenu en ce moment).Mais l’Europe n’est hélas pas le seul continent touché. En moins de trois mois, les terroristes islamistes ont commis au moins 37 attentats meurtriers, qui ont massacré au moins 727 personnes, ce qui fait un macabre bilan d’environ 3 000 victimes par an, soit environ le nombre de victimes des attentats du 11 septembre 2001 . Depuis l’an 2000, il y a eu au moins 18 603 victimes d’attentats islamistes dans le monde (sans prendre en compte les blessés et sans prendre en compte des dizaines d’attentats).La liste des trois derniers mois est abominable et probablement pas exhaustive : à Kaboul (Afghanistan) le 8 mars 2017 (49), à Damas (Syrie) le 11 mars 2017 (74), à Mogadiscio (Somalie) le 13 mars 2017 (5), à Kaboul le 13 mars 2017 (1), à Maiduguri (Nigeria) le 15 mars 2017 (2), à Tikrit (Irak) le 15 mars 2017 (7), à Damas le 15 mars 2017 (32), à Orly (France) le 18 mars 2017 (0), sur le pont de Westminster à Londres (Royaume-Uni) le 22 mars 2017 (5), à Bagdad (Irak) le 29 mars 2017 (14), dans le métro de Saint-Pétersbourg (Russie) le 3 avril 2017 (15), à Astrakhan (Russie) le 4 avril 2017 (2), à Tikrit le 5 avril 2017 (31), à Stockholm (Suède) le 7 avril 2017 (4), à Tanta (Égypte) le 9 avril 2017 (28), à Alexandrie (Égypte) le 9 avril 2017 (17), en Égypte le 13 avril 2017 (1, un adolescent de 16 ans), à Rachidine (Syrie) le 15 avril 2017 (126), à Fresno (États-Unis, en Californie) le 18 avril 2017 (3), près du monastère Sainte-Catherine dans le Sinaï (Égypte) le 19 avril 2017 (1), aux Champs-Élysées à Paris (France) le 19 avril 2017 (1), à Kaboul le 3 mai 2017 (8), au Baloutchistan (Pakistan) le 12 mai 2017 (25), à Manchester (Royaume-Uni) le 22 mai 2017 (23 dont cinq enfants entre 8 ans et 18 ans et une personne rescapée qui s’est suicidée le 23 mai 2017), à Homs (Syrie) le 23 mai 2017 (4), à Bosaso (Somalie) le 23 mai 2017 (5), à Malabang (Philippines) le 24 mai 2017 (1), à Al-Minya (Égypte) le 26 mai 2017 (35 dont quatre bébés), à Khost (Afghanistan) le 27 mai 2017 (13), à Bagdad le 30 mai 2017 (28), à Hit (Syrie) le 30 mai 2017 (15), à Kaboul le 31 Mai 2017 (90), à Manille (Philippines) le 1juin 2017 (37), à Kolofata (Cameroun) le 2 juin 2017 (9), à Kaboul le 3 juin 2017 (7), à Bouira (Algérie) et à Khenchela (Algérie) le 3 juin 2017 (2) et sur le London Bridge à Londres le 3 juin 2017 (7). Cette liste, hélas, s’allongera encore dans l’avenir.Aucune région du monde n’est épargnée par ce cancer du terrorisme islamiste . Peut-être que le discours du nouveau Président américain Donald Trump à Riyad le 21 mai 2017 aura eu plus d’efficacité que la politique extérieure de son prédécesseur dans la lutte contre le terrorisme international. Le 5 juin 2017, l’Arabie Saoudite, l’Égypte, Bahrein et les Émirats arabes unis ont annoncé successivement la rupture de leurs relations diplomatiques avec le Qatar, en considérant que cet État, qui a beaucoup investi en France, soutenait des organisations terroristes, en particulier Deach, les Frères musulmans et Al-QaÏda.Les conséquences qui seront certainement multiples de ce bouleversement dans les relations internationales aboutiraient peut-être à une modification de la diplomatie française sur les relations de la France parfois incompréhensibles avec les pays du Golfe persique. Les responsables politiques ont un devoir envers les milliers de victimes et leurs proches : que tout soit mis en œuvre pour que ces tragédies s’arrêtent enfin. Au-delà des seuls intérêts commerciaux… Sylvain Rakotoarison (06 juin 2017)Pour aller plus loin :