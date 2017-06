Dans l’UE, le Bio est toujours moins Bio

@Coriosolite

Je suis d’accord. Le « bio » de supermarché est forcément intensif dans le meilleur des cas, ce qui n’est pas « écologique », le label ne garantit rien et cultivé par de grosses exploitation certainement peu respectueuses de leurs salariés. Ensuite faire venir du prétendu bio de l’autre bout du monde c’est une aberration ...

Maintenant en zone rurale c’est assez facile d’acheter en direct à des producteurs locaux, bio ou en raisonné. Dans l’Aude les producteurs sont sur les marchés, vendent à la ferme, à Narbonne certains se sont regroupés pour ouvrir un espace de vente ouvert toute la semaine, et pour les fruits et légumes ça ne coûte pas vraiment plus cher qu’à Lidl et moins que dans les hyper ... et les producteurs en question vivent mieux que ceux qui ont pour clients exclusifs les hyper, l’agro-alimentaire et les grossistes, et n’ont pas de mal à écouler leur production..

Maintenant il faut manger de saison, réorganiser son alimentation, en hiver les fruits c’est « pommes », les légumes choux, carottes, oignons, navets, potirons,... personnellement ça ne me pose pas de problème, et sur le plan gustatif et nutritif il y a pas photo, et puis j’aime faire le marché et parler avec les producteurs c’est sympa.

Dans les grosses agglomérations je pense que c’est beaucoup plus difficile et coûteux, et comme il n’y a pas de volonté politique de permettre l’installation de petites exploitations respectueuses de l’environnement bien au contraire ça ne va pas changer de sitôt. Mais il faudrait également remttre en route des petits commerces de proximité et sortir du tout hyper et discount.

On est pas sorti de l’auberge !