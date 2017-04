Dans l’UE, sur les OGM, la majorité ne décide pas…

@Tall

Donc François Asselineau ?

Tu vois le problème c’est ça ! Au fond, on veut la même chose, mais y’a une pléthore de connards pour nous la vendre de manière différente... Et donc nos votes se divisent.

Marine pour ma part, je sais que c’est impossible... (souviens toi du lavage de cerveau qu’on s’est tapé pendant 15 jours en 2002... Putain, même les collabos de la 2nd aurait voté Chirac... Les médias sont trop puissant pour éclater une candidate comme Marine qui traine ce clivage de racisme derrière elle...) Les français sont bien trop peureux pour qu’elle passe et quand bien même elle irait au second, c’est reboot de 2002.

Asselineau, il est nouveau. Ok, il a pas la carrure de Kennedy, la présence de Poutine... Mais au moins, il annonce clairement la couleur : Mon programme c’est ça : sortir de l’UE pour récupérer la souveraineté nationale et donc législative militaire et économique.

Franchement j’ai trop peur que Marine sur l’UE et en plus elle propose un référendum, donc encore un moyen de mettre des battons dans les roues et de ralentir la sortie... (et bon... j’ai un gamin, tu changes quand t’a un gosse, t’as pas envie d’avoir à l’enterrer ou même l’inverse de manière prématurée... Y’a 3 ans, je t’aurais suivis, je t’aurais dit, no problem, on va crever pour nos idées... plus maintenant)